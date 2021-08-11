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РИА Новости

Глава Минобороны Шойгу: надеемся до конца года поставить самолет L-410 на поплавковое шасси и лыжи

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Могоцелевой двухмоторный самолёт для местных воздушных линий Л-410 в ремонтном цехе АО "123 авиационный ремонтный завод"
Могоцелевой двухмоторный самолёт для местных воздушных линий Л-410 в ремонтном цехе АО "123 авиационный ремонтный завод".
Источник изображения: © РИА Новости / Сергей Мамонтов

МОСКВА, 10 авг - РИА Новости. Минобороны РФ нужен вариант двухмоторного самолета для региональных перевозок L-410 на поплавковом шасси и лыжах для эксплуатации в Сибири и Арктике, сообщил глава ведомства генерал армии Сергей Шойгу в рамках единого дня приёмки военной продукции.

"Надеюсь, до конца этого года мы выйдем на выполнение этой задачи - это постановка самолета L-410 на поплавковое шасси и лыжи. Именно поплавковое шасси, а не просто поплавки - для того чтобы мы могли использовать эти самолёты в Сибири и арктических районах нашей страны", - отметил министр.

Он добавил, что "эта машина крайне нужна для работы на неприспособленных аэродромах, для посадки на воду, посадки на снег, на грунт".

По словам Шойгу, на L-410, в основном, обучаются пилоты Военно-транспортной авиации. "У нас большая программа, и, надеюсь, мы вышли на ритмичную поставку этих самолетов", - заключил он.

Как пояснили в Минобороны, L-410 с лыжным шасси прошел государственные испытания и сейчас поставляется в армию в комплектации, которая позволяет в условиях эксплуатации устанавливать лыжное шасси. L-410 с поплавковым шасси завершает испытание в этом году, с 2022 года серийные поставки самолетов будет осуществляться в компоновке, которая позволяет за два часа ставить в условиях эксплуатации поплавковое шасси.

Разработанный в Чехословакии в конце 1960-х самолет L-410 предназначен для перевозки до 19 пассажиров, груза или для специфических целей. В 2013 году единственным собственником чешского предприятия Aircraft Industries, выпускающего самолеты, стала ОАО "Уральская горно-металлургическая компания".

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Словакия
Чехия
Продукция
L-410
Компании
Aircraft Industries
Минoбороны РФ
УГМК
Персоны
Шойгу Сергей
Проекты
Арктика
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