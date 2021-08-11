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Российская газета

Шойгу анонсировал ежегодный донабор контрактников и офицеров

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Сейчас в России действует система, позволяющая и контрактников содержать, и срочников готовить.
Сейчас в России действует система, позволяющая и контрактников содержать, и срочников готовить.
Источник изображения: Валерий Матыцин / ТАСС

Министерство обороны России будет ежегодно набирать дополнительно около 15 тысяч контрактников и офицеров. Донаборы, по словам министра обороны РФ генерала армии Сергея Шойгу, пройдут в период с 2021 по 2024 год включительно.

Глава военного ведомства разъяснил, что новые кадры необходимы для управления новейшей техникой, поступающей в войска. "У нас существенным образом изменились подходы к комплектованию экипажей на особо сложную технику, и наш доклад верховному главнокомандующему был поддержан. Исходя из этого увеличиваются темпы комплектования контрактниками и комплектования офицерами тех должностей, которые мы предполагали комплектовать ближе к 2030 году. Сейчас эта программа у нас оптимизирована, и мы фактически должны в 2021, 2022, 2023 и 2024 годах набирать дополнительно по 14,8 тысячи контрактников и офицеров каждый год", - рассказал военачальник.

Сергей Шойгу подчеркнул, что это необходимо для того, чтобы "военная техника, которая поставляется, была обеспечена должным образом необходимыми экипажами и необходимыми специалистами".


Иван Петров

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Страны
Россия
Компании
Минoбороны РФ
Персоны
Шойгу Сергей
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