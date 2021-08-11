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Российская газета

Шойгу: Минобороны РФ нужен самолет L-410 на поплавковых шасси

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Источник изображения: Сергей Пивоваров \ РИА Новости

Министерство обороны РФ нуждается в варианте самолета L-410 на поплавковом шасси, который можно эксплуатировать в Сибири и Арктике. Об этом сообщил министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу в рамках единого дня приемки военной продукции.

По его словам, до конца этого года планируется выйти на постановку самолета L-410 на поплавковое шасси и лыжи. "Именно поплавковое шасси, а не просто поплавки, для того, чтобы мы могли использовать эти самолеты в Сибири и Арктический районах нашей страны", - подчеркнул Шойгу.

Он отметил, что этот самолет крайне необходим для работы на неприспособленных аэродромах, для посадки на воду, снег или грунт.

Шойгу уточнил, что сейчас начинается ритмичная поставка в армию самолетов военно-транспортной авиации, и нужно уделять внимание подготовке летчиков-транспортников. По его словам, основная машина для этого - это L-410.

В Минобороны отметили, что L-410 с лыжным шасси прошел государственные испытания и сейчас поставляется в Минобороны в комплектации, позволяющей устанавливать лыжное шасси. Самолет с поплавковым шасси завершает испытания уже в 2021 году и с будущего года серийные поставки самолетов будет осуществляться в компоновке, которая в течение двух часов позволяет ставить поплавковое шасси.


Александр Степанов

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Страны
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L-410
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Шойгу Сергей
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