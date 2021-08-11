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ТАСС

Шойгу заявил, что уровень доверия к российской армии в обществе достигает 86%

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Министр обороны РФ Сергей Шойгу
Министр обороны РФ Сергей Шойгу.
Источник изображения: © РИА Новости / Алексей Даничев

На втором месте - Православная церковь, отметил глава Минобороны

ТАСС, 10 августа. Уровень доверия к Вооруженным силам РФ в обществе колеблется от 79 до 86%, это самый высокий показатель. Об этом заявил во вторник глава Минобороны Сергей Шойгу на панельной дискуссии на молодежном форуме "Территория смыслов".

"По социологии 10-12-летней давности доверие к вооруженным силам в нашей стране было 27-29%. Была уверенность, что наша армия в состоянии защитить страну, что на нее можно надеяться. Сегодня это от 79% до 86% - это самый доверяемый институт в нашей стране", - сказал он.

По словам Шойгу, на втором месте - Православная церковь.

"Конечно, этого удалось добиться не просто тем, что как-то какую-то социологию накачивать. Для этого надо было делать многое", - отметил министр.

Шойгу уточнил, что президент РФ Владимир Путин для этого принял большую программу по перевооружению армии. Помимо перевооружения армии, продолжил он, нужна была программа, чтобы "деньги, которые вкладываются на покупку вооружения, были использованы так, как надо, по назначению". "А значит, надо было модернизировать оборонно-промышленный комплекс. На это тоже были выделены очень большие средства", - сказал глава Минобороны.

Он подчеркнул, что в настоящее время российская армия превосходит все прочие по уровню современности вооружения.

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Страны
Россия
Компании
Минoбороны РФ
Персоны
Путин Владимир
Шойгу Сергей
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