Войти
Известия.ru

Шойгу заявил о контроле властями Сирии над 90% территории страны

187
0
0
Источник изображения: Фото: Global Look Press/Xinhua

Власти Сирии контролируют более 90% территорий страны. Об этом 10 августа заявил глава Минобороны РФ Сергей Шойгу в ходе Всероссийского молодежного образовательного форума «Территория Смыслов».

«Сирии помогла Россия. Потому что весь мир боролся с международным терроризмом, но к тому моменту, когда мы туда вошли, только 12% территории Сирии были подконтрольны правительству Сирии. На сегодняшний день это более 90% и там жизнь продолжает постепенно нормализовываться», — сказал Шойгу.

Ранее во вторник в Минобороны РФ рассказали, что военнослужащие России продолжили патрулирование на территории сирийской провинции Алеппо.

Главная особенность патрулирования в Алеппо заключается в том, что российская техника двигается не только по асфальту, но и по гравийке, где, вероятно, сохранились спящие ячейки незаконных формирований.

Колонна преодолевает ключевые точки маршрута, однако сам путь меняется на постоянной основе, что обусловлено соображениями безопасности.

До этого, 16 июля, российские военные доставили продовольственные наборы в населенный пункт Аль-Карамма в сирийской провинции Алеппо. Деревня серьезно пострадала за последние годы, боевиков отсюда удалось изгнать только в 2020 году.

Вооруженный конфликт в Сирии длится с 2011 года. В 2017 году было объявлено о победе над террористической группировкой «Исламское государство» (запрещена в РФ) в Сирии и Ираке. В отдельных районах страны продолжаются зачистки от боевиков.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Ирак
Россия
Сирия
Компании
Минoбороны РФ
Персоны
Шойгу Сергей
Проекты
2020-й год
Похожие новости
19.11.2020
«Тосочка» для выжигания: юг России защитят термобарические огнеметы
11.06.2020
«Байрактары» против «Панцирей»
28.02.2018
Глава МИД Ирака: Багдад изучает возможность покупки С-400
25.12.2017
Доклад Министра обороны России на расширенном заседании Коллегии Министерства обороны 22 декабря
08.11.2017
Армия России к 2020 году: высокоточная и защищающая национальные интересы
18.09.2013
«Панцирь» – путь к успеху
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 11.08 06:29
  • 1
Уже «Крикун», а будет ли «шах и мат» – посмотрим
  • 11.08 06:04
  • 6
Рогозин призвал вернуть смертную казнь за коррупцию в ОПК
  • 11.08 05:55
  • 1050
Корпорация "Иркут" до конца 2018 года поставит ВКС РФ более 30 истребителей Су-30СМ
  • 11.08 05:49
  • 49
Непарадные мысли на главном параде ВМФ
  • 11.08 05:33
  • 155
Шойгу счел необходимым построить в России еще несколько крупных городов
  • 11.08 05:03
  • 327
Стоящая на вооружении российской армии бронетехника отлично себя проявляет, нужды в переходе на новое поколение нет - Борисов
  • 11.08 02:23
  • 17
Описан ответ «Мертвой руки» после нападения на Россию
  • 11.08 01:23
  • 4
Видим невидимых: ВКС получили мобильные всевидящие 3D-радары
  • 10.08 22:13
  • 2221
Как насчёт юмористического раздела?
  • 10.08 20:36
  • 2
Перспективы развития истребительного парка ВВС США
  • 10.08 20:11
  • 81
Сухопутные войска Перу не смогли найти замену советским Т-55
  • 10.08 19:42
  • 2
В Анапе прошло выездное заседание Совета Военного инновационного технополиса "ЭРА"
  • 10.08 18:00
  • 1
В ходе совместного стратегического учения военнослужащие России и КНР применят беспилотники
  • 10.08 17:59
  • 1
Президент Лукашенко: рано создавать союзное Минобороны, ни Минск, ни Москва к этому не готовы
  • 10.08 10:41
  • 25
Южный въезд: в Ингушетию поставят сверхзащищенные боевые машины