Замминистра обороны Криворучко: испытания гиперзвуковой ракеты "Циркон" завершатся до конца года

Пуск гиперзвуковой ракеты "Циркон" с борта фрегата "Адмирал Горшков" в Баренцевом море.

МОСКВА, 10 авг - РИА Новости. Государственные испытания гиперзвуковой ракеты "Циркон" завершатся в этом году, заявил замминистра обороны РФ Алексей Криворучко в ходе единого дня приёмки военной продукции.

"В этом году завершатся испытания гиперзвуковой ракеты "Циркон", - сказал он.

"Циркон" – первая в мире гиперзвуковая крылатая ракета, способная осуществлять продолжительный аэродинамический полет с маневрированием в плотных слоях атмосферы с использованием на всем протяжении маршрута тяги собственного двигателя.

Максимальная скорость ракеты достигает около девяти скоростей звука (примерно 2,65 километра в секунду на высоте 20 километров, или более 10 тысяч километров в час). Максимальная дальность заявлена в тысячу километров.

Предполагается, что "Цирконами" будут вооружены фрегаты проекта 22350, новейшие многоцелевые подлодки проекта 885М "Ясень-М", а также находящийся на модернизации ракетный крейсер "Адмирал Нахимов" и подлодка "Иркутск", которую в ходе модернизации доведут до уровня 949АМ.