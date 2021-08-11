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РИА Новости

Замминистра обороны Криворучко: испытания гиперзвуковой ракеты "Циркон" завершатся до конца года

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Пуск гиперзвуковой ракеты "Циркон" с борта фрегата "Адмирал Горшков" в Баренцевом море
Пуск гиперзвуковой ракеты "Циркон" с борта фрегата "Адмирал Горшков" в Баренцевом море.
Источник изображения: © Фото : Минобороны России

МОСКВА, 10 авг - РИА Новости. Государственные испытания гиперзвуковой ракеты "Циркон" завершатся в этом году, заявил замминистра обороны РФ Алексей Криворучко в ходе единого дня приёмки военной продукции.

"В этом году завершатся испытания гиперзвуковой ракеты "Циркон", - сказал он.

"Циркон" – первая в мире гиперзвуковая крылатая ракета, способная осуществлять продолжительный аэродинамический полет с маневрированием в плотных слоях атмосферы с использованием на всем протяжении маршрута тяги собственного двигателя.

Максимальная скорость ракеты достигает около девяти скоростей звука (примерно 2,65 километра в секунду на высоте 20 километров, или более 10 тысяч километров в час). Максимальная дальность заявлена в тысячу километров.

Предполагается, что "Цирконами" будут вооружены фрегаты проекта 22350, новейшие многоцелевые подлодки проекта 885М "Ясень-М", а также находящийся на модернизации ракетный крейсер "Адмирал Нахимов" и подлодка "Иркутск", которую в ходе модернизации доведут до уровня 949АМ.

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Страны
Россия
Продукция
Адмирал Нахимов
К-132 Иркутск
Циркон-С 3М22
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