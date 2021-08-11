Войти
Российская газета

Корабли Северного флота отправились по морям Северного Ледовитого океана

202
0
0
Источник изображения: Пресс-служба Северного флота

Арктическая группировка Северного флота вышла в поход по морям Северного Ледовитого океана. Поход кораблей и судов обеспечения продлится около двух месяцев, пройдет в том числе и в районах трассы Северного морского пути. Он направлен на обеспечение защиты интересов Российской Федерации в Арктике.

Об этом сообщила пресс-служба Северного флота. На первом этапе арктического похода будут действовать большой противолодочный корабль "Североморск", спасательно-буксирное судно "Памир" и танкер "Сергей Осипов".

Перед началом похода военные моряки отработали слаженность совместных действий в Баренцевом море, провели учения по связи, материально-техническому обеспечению, оказанию помощи судну, потерпевшему бедствие.

В составе отряда Северного флота в походе по морям Северного Ледовитого океана будут действовать до восьми кораблей и судов обеспечения, в том числе и большие десантные корабли. Поход проходит под флагом заместителя командующего Северным флотом вице-адмирала Олега Голубева.


Светлана Цыганкова

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Проекты
Арктика
Военные учения
пр. 1155
пр.1452
СФ
Похожие новости
10.08.2021
Северный флот отправляет корабли в арктический поход
21.10.2020
Арктическая группировка Северного флота завершает поход и возвращается в базу
30.09.2019
Отряд боевых кораблей завершил арктический поход на базе в Североморске
06.08.2019
Арктическая группировка Северного флота вышла в поход по Северному Ледовитому океану
05.09.2016
Отряд кораблей Севфлота зашел в Карское море в ходе арктического похода
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 11.08 06:29
  • 1
Уже «Крикун», а будет ли «шах и мат» – посмотрим
  • 11.08 06:04
  • 6
Рогозин призвал вернуть смертную казнь за коррупцию в ОПК
  • 11.08 05:55
  • 1050
Корпорация "Иркут" до конца 2018 года поставит ВКС РФ более 30 истребителей Су-30СМ
  • 11.08 05:49
  • 49
Непарадные мысли на главном параде ВМФ
  • 11.08 05:33
  • 155
Шойгу счел необходимым построить в России еще несколько крупных городов
  • 11.08 05:03
  • 327
Стоящая на вооружении российской армии бронетехника отлично себя проявляет, нужды в переходе на новое поколение нет - Борисов
  • 11.08 02:23
  • 17
Описан ответ «Мертвой руки» после нападения на Россию
  • 11.08 01:23
  • 4
Видим невидимых: ВКС получили мобильные всевидящие 3D-радары
  • 10.08 22:13
  • 2221
Как насчёт юмористического раздела?
  • 10.08 20:36
  • 2
Перспективы развития истребительного парка ВВС США
  • 10.08 20:11
  • 81
Сухопутные войска Перу не смогли найти замену советским Т-55
  • 10.08 19:42
  • 2
В Анапе прошло выездное заседание Совета Военного инновационного технополиса "ЭРА"
  • 10.08 18:00
  • 1
В ходе совместного стратегического учения военнослужащие России и КНР применят беспилотники
  • 10.08 17:59
  • 1
Президент Лукашенко: рано создавать союзное Минобороны, ни Минск, ни Москва к этому не готовы
  • 10.08 10:41
  • 25
Южный въезд: в Ингушетию поставят сверхзащищенные боевые машины