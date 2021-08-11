Корабли Северного флота отправились по морям Северного Ледовитого океана

Арктическая группировка Северного флота вышла в поход по морям Северного Ледовитого океана. Поход кораблей и судов обеспечения продлится около двух месяцев, пройдет в том числе и в районах трассы Северного морского пути. Он направлен на обеспечение защиты интересов Российской Федерации в Арктике.

Об этом сообщила пресс-служба Северного флота. На первом этапе арктического похода будут действовать большой противолодочный корабль "Североморск", спасательно-буксирное судно "Памир" и танкер "Сергей Осипов".

Перед началом похода военные моряки отработали слаженность совместных действий в Баренцевом море, провели учения по связи, материально-техническому обеспечению, оказанию помощи судну, потерпевшему бедствие.

В составе отряда Северного флота в походе по морям Северного Ледовитого океана будут действовать до восьми кораблей и судов обеспечения, в том числе и большие десантные корабли. Поход проходит под флагом заместителя командующего Северным флотом вице-адмирала Олега Голубева.

Светлана Цыганкова