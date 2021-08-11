«Триумфы» пересели на рельсы

Для участия в тактическом учении подразделения зенитного ракетного полка С-400 «Триумф» Ленинградской армии ВВС и ПВО Западного военного округа (ЗВО) приступили к передислокации в центр боевой подготовки и боевого применения ВКС (Астраханская область). Боевые расчёты зенитных ракетных систем С-400 «Триумф» совершат комбинированный марш протяжённостью более 2 тыс. км на полигон Ашулук.

Особенностью учений станет моделирование реальных боевых условий с применением условным противником современных и перспективных средств воздушно-космического нападения.

Боевые расчеты выполнят нормативы по обслуживанию техники, оборудованию и маскировке стартовых позиций и командных пунктов, отработают отражение массированного ракетного удара с электронными и боевыми пусками ракет.

В конце августа ракетчики Ленинградского объединения выполнят боевые стрельбы зенитными управляемыми ракетами по воздушным целям различной сложности: высокоскоростным ракето-мишеням «Фаворит», «Армавир-ВУ», «Пищаль-Б», баллистическим мишеням «Кабан».