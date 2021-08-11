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Интерфакс-АВН

Минобороны РФ до конца года получит 18 ударных дронов

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Беспилотный летательный аппарат "Орион-Э", представленный на МАКС-2021
Беспилотный летательный аппарат "Орион-Э", представленный на МАКС-2021.
Источник изображения: © РИА Новости / Павел Бедняков

Москва. 10 августа. ИНТЕРФАКС - Российская армия вскоре получит почти два десятка ударных дронов среднего и тяжелого классов, сообщил замминистра обороны РФ Алексей Криворучко.

18 разведывательно-ударных беспилотника среднего и тяжелого классов поступят на вооружение до конца года, заявил Криворучко во вторник в ходе единого дня приёмки военной продукции.

Ранее Криворучко сообщал о планах оснастить в 2021 году Вооруженные силы РФ "многофункциональными беспилотниками большой дальности и продолжительности полёта, на вооружении которых будут как управляемые авиационные средства поражения, применяемые на самолетах оперативно-тактической авиации, так и специализированные боеприпасы".

Как сообщал "Интерфакс", по официальным данным на вооружении российской армии есть только небольшие беспилотники-разведчики, например, "Элерон-3", "Леер", "Орлан-10" и др.

Отдельные образцы ударных беспилотников проходят опытную эксплуатацию в войсках, но серийное производство пока не развернуто. В частности, это "Орион" (ОКР "Иноходец") разработки компании "Кронштадт", БЛА "Корсар", разработанный рыбинским КБ "Луч" и малоразмерные "дроны-камикадзе" КУБ-БЛА и "Ланцет" разработки "Калашникова".

Также сообщалось о планах вооружить авиационными средствами поражения импортозамещенный "Форпост-Р" (лицензионная копия израильского "Searcher 2"), который имеет взлетную массу до 500 кг и способен нести до 100 кг полезной нагрузки.

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