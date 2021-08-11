На космодроме Восточный началась подготовка к установке пускового стола для "Ангары"

Первый пуск ракеты запланирован на 2023 год

МОСКВА, 10 августа. /ТАСС/. Подготовительные работы начались на космодроме Восточный перед установкой пускового стола для ракеты-носителя "Ангара". Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Центра эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры (ЦЭНКИ, входит в Роскосмос) во вторник.

"Работы по монтажу составных частей пускового стола стартовали в декабре 2020 года с монтажа металлооблицовки газохода, а в июле 2021 года смонтированы опорные балки пускового стола", - сообщили в ЦЭНКИ.

В свою очередь Роскосмос в своем Telegram-канале сообщил, что на дальневосточном космодроме продолжается металлооблицовка газохода, монтаж баллонов высокого давления, технологических трубопроводов и обивки резервуаров. Публикация госкорпорации сопровождается видео с места строительства стартового стола для ракеты-носителя "Ангара".

[cloud=bc]Как растет стартовый стол тяжелой ракеты-носителя "Ангара" на Восточном. Это самое крупное сооружение из 170 объектов капитального строительства всего стартового комплекса "Ангара" pic.twitter.com/Fcyu61Jwrx - РОГОЗИН (@Rogozin) August 10, 2021





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Пусковой стол для ракет-носителей "Ангара" общей массой более 2 тонн доставлен из Северодвинска на космодром Восточный по Северному морскому пути в сентябре 2020 года.

Вторая очередь строительства космодрома предполагает возведение стартового стола под ракеты-носители "Ангара-А5" и сопутствующую инфраструктуру. Рытье котлована для пускового комплекса началось в июне 2019 года. Предполагается, что строительство второй очереди завершится в конце 2022 года. Первый пуск "Ангары" запланирован на 2023 год.