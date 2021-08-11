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Российская газета

Шойгу: Более 200 единиц вооружения и техники получила армия за полгода

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Источник изображения: Минобороны РФ

Российская армия за первые полгода получила более 200 единиц вооружения и военной техники. Как сообщил министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу в ходе единого дня приемки военной продукции в Минобороны, среди них - самолеты МиГ-35С, вертолеты Ми-8МТПР-1 и Ка-52 "Аллигатор", девять боевых кораблей и катеров, в том числе атомная подводная лодка "Казань" и малый ракетный корабль "Грайворон".

Шойгу также отметил, что в войска было поставлено 12 радиолокационных станций различных модификаций, а также дивизионный комплект берегового ракетного комплекса "Бастион".

Министр обороны рассказал, что по плану ведутся поставки инженерной и автомобильной техники, средств связи, авиационного вооружения, боеприпасов и многого другого.


Александр Степанов

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