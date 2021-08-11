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ТАСС

"Юнармия" примет участие в Детском авиакосмическом салоне в Жуковском

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Источник изображения: © Пресс-служба "Юнармии"

"Юнармия" подготовила для гостей ДАКС собственную программу: соревнования по авиаралли, показательные выступления по спортивному пилотажу, демонстрация авиамоделей гидросамолетов и мастер-класс по авиамоделированию

МОСКВА, 10 августа. /ТАСС/. Детский авиакосмический салон (ДАКС) состоится 21 августа в Жуковском при активной поддержке "Юнармии". Об этом во вторник сообщили в пресс-службе организации.

"Юнармия" готовит для юных посетителей ДАКС собственную программу, в рамках которой состоится яркая презентация движения", - говорится в сообщении.

По информации "Юнармии", 20 августа пройдут отборочные соревнования по авиамоделированию, мотокросс и репетиция воздушного показа, а 21 августа с 10:00 мск начнется основной день работы ДАКС.

"Планируются соревнования по авиаралли, показательные выступления по спортивному пилотажу, демонстрация авиамоделей гидросамолетов, запуски ракет и мастер-класс по авиамоделированию", - отметили в пресс-службе.

Как заявил заместитель начальника Главного штаба по проектной деятельности "Юнармии" Антон Кузнецов, в рамках движения планируется создать Центр первоначальной летной подготовки, который даст участникам преимущества для поступления в профильные вузы.

ДАКС - первый в мире авиакосмический салон, организованный для детей. Мероприятию присвоено имя летчика-космонавта, Героя Советского Союза и заслуженного летчика-испытателя Игоря Петровича Волка. Инициатором проекта выступил Герой Советского Союза, Герой Российской Федерации, летчик-космонавт СССР Сергей Крикалев. Планируется, что в рамках мероприятия он примет в ряды "Юнармии" около 20 ребят.

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Страны
Россия
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