Новейший белорусский БТР Volat V2 покажут на форуме "Армия-2021"

Разработка Минского завода колесных тягачей - Volat V2 - была впервые продемонстрирована в конце июня на проходившей в Минске 10-й Международной выставке вооружения и военной техники MILEX-2021.

Машина предназначена для замены колесной и, частично, гусеничной советской техники, выпускавшейся в 70-80-х годах - это БТР-70, БТР-80, БМП-1 и БМП-2.

Четырехосный бронетранспортер весит почти 20000 кг. Особенностью компоновки является расположение моторно-трансмиссионного отделения в передней части корпуса справа, рядом находится водитель.

Первоначально в качестве боевого отделения была использована башня от БМП-2. Современная система управления огнем с многоканальными прицелами значительно повышает эффективность применения автоматической 30-мм пушки 2А42, 7,62-мм пулемета ПКТМ, а также комплекса управляемого противотанкового вооружения "Конкурс". Экипаж - три человека.

В десантном отсеке помещаются еще восемь десантников-мотострелков, для них смонтированы специальные энергопоглощающие кресла и подвесной пол. Для посадки и высадки в корме имеется люк.

Дизельный двигатель Weichai WP13 китайской разработки имеет мощность 550 л.с. Коробка пере-дач шестиступенчатая гидромеханическая. Максимальная скорость по шоссе - 110 км/ч, при преодолении водных преград - 10 км/ч. Запас хода по топливу 1200 километров.

В настоящее время на БТР установлен необитаемый дистанционно-управляемый боевой модуль. Как ожидается, новинка белорусского ВПК будет представлена в России, на Международном военно-техническом форуме "Армия-2021" в подмосковном конгрессно-выставочном центре "Патриот".

Алексей Моисеев