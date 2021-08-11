Шойгу заявил о завершении строительства объектов для РВСН

Строительство инфраструктуры подразделений Ракетных войск стратегического назначения (РВСН) в Нижнем Новгороде, Новосибирске, Козельске и Тейково завершили. Об этом заявил во вторник, 10 августа, министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу на едином дне приемки военной продукции.

Он уточнил, что военные строители основные силы направили на создание объектов спецназначения «для размещения новых образцов вооружения и военной техники, прежде всего в интересах обустройства трехкомпонентной группировки сил и средств ядерного сдерживания».

Кроме этого, Шойгу отметил, что с начала года были начаты полномасштабные работы по развитию аэродромной сети, совершенствованию системы базирования ВМФ и обустройству инфраструктуры Арктической зоны.

По словам главы Минобороны, 3 тыс. зданий и сооружений будет введено в эксплуатацию в этом году в интересах Вооруженных сил РФ. Запланированные мероприятия по строительству объектов, указал Шойгу, выполняются в полном объеме.

«В первом полугодии построено более 1,6 тыс. объектов различного назначения», — уточнил министр.

Также он рассказал, что ВС РФ за первое полугодие получили более 200 единиц вооружения и военной техники.

Ранее, 13 июля, стало известно, что в Алтайском крае в ходе круглосуточных масштабных учений РВСН подвижные грунтовые ракетные комплексы (ПГРК) «Ярс» совершили интенсивные маневренные действия на маршрутах боевого патрулирования. После 100-километрового марша ракетчики вывели комплексы на полевые позиции и приступили к отработке вопросов по охране и обороне автономных пусковых установок.

В конце марта учение с выводом автономных пусковых установок ПГРК «Ярс» на маршруты боевого патрулирования прошли в Ракетных войсках стратегического назначения в Йошкар-Олинском (Республика Марий Эл) и Тейковском (Ивановская область) ракетных соединениях.