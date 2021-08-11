ВС России до конца года получат 15 новых межконтинентальных ракет

Ракетные войска стратегического назначения (РВСН) до конца 2021 года будут усилены 15 новыми межконтинентальными баллистическими ракетами. Об этом сообщил во вторник, 10 августа, заместитель министра обороны РФ Алексей Криворучко на едином дне приемки военной продукции.

По его словам, Вооруженные силы (ВС) России также получат три береговых ракетных комплекса «Бастион» и семь зенитных ракетных комплексов.

В свою очередь, командир 13-й ракетной дивизии генерал-майор Андрей Черевко доложил министру обороны Сергею Шойгу, что первый полк стратегических ракетных комплексов с гиперзвуковым планирующим блоком «Авангард» в полном составе заступит на боевое дежурство до конца года.

Он также рассказал о работах по подготовке двух шахтных пусковых установок с ракетами. Перевооружение проводится по утвержденному графику. Загрузка ракет в шахтные пусковые установки и приведение их в готовность к боевому применению планируется на IV квартал года.

«В период до 2023 года предусмотрена постановка на боевое дежурство еще одного ракетного полка в 13-й ракетной дивизии с ракетным комплексом стратегического назначения «Авангард», — добавил Черевко.

Шойгу со своей стороны также поставил задачу, чтобы показатель современности вооружений в армии достиг к концу 2021 года 71,9%.

6 августа Шойгу сообщил, что летные испытания новой российской межконтинентальной баллистической ракеты «Сармат» начнутся в этом году и должны завершиться в 2022 году. Первый полк ракет поступит в Ракетные войска стратегического назначения (РВСН) также в 2022 году.

Ранее, 28 июня, президент России Владимир Путин анонсировал, что МБР «Сармат», гиперзвуковая ракета «Циркон» и новая система ПВО С-500 скоро встанут на боевое дежурство. Он отмечал, что уже поставлено на боевое дежурство гиперзвуковое оружие — комплексы «Авангард» и «Кинжал».

Помимо этого, в начале июня источники в военном ведомстве рассказали «Известиям», что новейшая противоракета для С-500 в настоящее время находится в высокой степени готовности. Успешные испытания боеприпаса прошли на полигоне Сары-Шаган в Казахстане.