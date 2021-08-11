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Интерфакс-АВН

Шойгу поручил увеличить дальность ракет "Вихрь" до 12 км

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Танк, подорванный управляемой ракетой "Вихрь" во время испытаний на полигоне Минобороны России. Скриншот видео
Танк, подорванный управляемой ракетой "Вихрь" во время испытаний на полигоне Минобороны России. Скриншот видео.
Источник изображения: © РИА Новости / Пресс-служба концерна "Калашников"

Москва. 10 августа. ИНТЕРФАКС - Дальность авиационных ракет "Вихрь" нужно увеличить до 12 км, сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу.

Во вторник в ходе Единого дня приемки военной продукции и.о. гендиректора концерна "Калашников" Андрей Семенов доложил, что в рамках семилетнего контракта осуществлена досрочная поставка в войска очередной партии управляемых ракет "Вихрь-1".

Со своей стороны Шойгу поручил довести дальность поражения этих ракет "до 10, а потом и до 12 км".

Как сообщал "Интерфакс", обновленная ракета "Вихрь" уже была успешно испытана на боевом вертолете Ка-52 "Аллигатор".

"В рамках проведенных доработок была повышена вероятность поражения цели при пусках на малую дальность, увеличена стабильность в полете. Все эти качественные изменения были достигнуты без изменения тактико-технических характеристик (ТТХ) ракеты. Типовые испытания подтвердили эффективность доработок", - сказали в пресс-службе "Калашникова".

Кроме того, компания ведет работы по адаптации этих ракет для применения на ударных дронах "Орион", а также вертолетах Ми-28НЭ и Ми-35П.

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Ка-52
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