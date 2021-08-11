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WarSpot

«Чёрная вдова» соревнуется с «Рысью»

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Источник изображения: warspot.ru

Немецкая и корейская БМП сошлись в схватке в рамках программы Project Land 400 Phase 3. Минобороны Австралии показало огневые испытания боевых машин Redback и Lynx.

На видео показан один из этапов огневых испытаний, которые в эти дни проходят в учебном центре австралийской армии Пакапунял. В финале тендера программы Project Land 400 Phase 3 соревнуются БМП Redback (redback (лат. Latrodectus hasselti) — австралийский паук из рода чёрных вдов) от Hanwha Defense и Lynx («Рысь») в модификации KF-41 от немецкой Rheinmetall Defence.

Огневые испытания БМП Redback и Lynx

Всего для австралийской армии планируется закупка 450 гусеничных боевых машин пехоты, а также 17 машин поддержки. Всего на замену морально устаревших M113AS4 планируется потратить до 15 млрд австралийских долларов ($10,3 млрд).

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  • В новости упоминаются
Страны
Австpалия
Германия
Продукция
Град РСЗО
Компании
Rheinmetall
Проекты
Land 400
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