Индонезия планирует продолжить закупки вооружений за счет иностранного кредитования

ЦАМТО, 10 августа. Министерство финансов Индонезии дало разрешение командованию Вооруженных сил страны и Министерству обороны на получение внешних займов на сумму до 5,8 млрд. долл. в 2021 ф.г.

Как сообщает Janes, согласно документам, предоставленным изданию источником в правительстве Индонезии, разрешения на получение иностранных займов были утверждены в общей сложности для 31 программы закупок, модернизации и технического обслуживания для всех трех видов ВС страны.

Разрешения были предоставлены после консультаций с Министерством обороны и Министерством планирования национального развития (BAPPENAS).

Сумма, утвержденная на 2021 ф.г., представляет собой увеличение почти на 550% по сравнению с 894 млн. долл. в виде внешних займов на оборону, утвержденных для шести программ в 2019 году. Для сравнения: Министерство финансов Индонезии одобрило внешний кредит на суммы 2,4 и 4,4 млрд. долл. на 2016 и 2017 ф.гг., соответственно. В 2018 и 2020 ф.гг. одобренных внешних займов на оборону не было.

Среди программ, которые теперь могут быть профинансированы за счет поступлений от внешних займов, можно отметить закупку ракет класса "воздух-воздух" Р-73 на общую сумму 15,7 млн. долл. и Р-27 на сумму до 36 млн. долл.

Кроме того, Минобороны также получило разрешение на внешние кредиты на сумму до 750 млн. долл. на покупку радиолокационных систем для ПВО и до 540 млн. долл. на ракетные системы средней дальности, пусковые установки и связанные с ними элементы.

Эти программы дополняют те, о которых сообщал Janes ранее в этом году, такие как программа на сумму 700 млн. долл. по закупке двух самолетов-заправщиков и проект на сумму 600 млн. долл. по приобретению одной бывшей в эксплуатации подводной лодки.

Несмотря на то, что 31 программа получила одобрение на иностранное кредитное финансирование в 2021 ф.г., только одна из них на текущий момент материализовалась в контракт – сделка на шесть учебно-тренировочных самолетов T-50i "Голден Игл" компании Korea Aerospace Industries (KAI). Однако контракт вступит в силу только после первоначального платежа, поэтому теперь Индонезия привлекает иностранного кредитора для финансирования закупки на сумму 240 млн. долл.

Растущая зависимость Индонезии от внешнего финансирования при закупке новых и модернизации имеющихся ВиВТ объясняется относительно ограниченным государственным финансированием, выделяемым на подобные программы.

В частности, из оборонного бюджета на 2021 ф.г. в размере 9,7 млрд. долл. только 8,6% или чуть менее 830 млн. долл. выделено на программы закупок ВиВТ. При этом около 50 млн. долл. выделяются на исследования и разработки. Если Минобороны Индонезии согласится взять займы на всю одобренную сумму в размере 5,8 млрд. долл. в 2021 ф.г., то теоретически потребуется более шести лет, чтобы окупить текущие закупки из оборонного бюджета.