На форуме "Армия-2021" покажут экспозицию, посвященную деятельности Минобороны РФ в Арктике

Испытания новых и перспективных образцов вооружения, военной и специальной техники в условиях Арктики.

Москва. 10 августа. ИНТЕРФАКС - Посвященная военной деятельности РФ в Арктике экспозиция будет впервые представлена на Международном военно-техническом форуме "Армия-2021", который пройдет на Кубинке в августе, сообщил министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу.

"Большинство современных образцов будет представлено в августе на Международном военно-техническом форуме "Армия", в рамках которого впервые будет представлена экспозиция "Арктика", - сказал министр в ходе единого дня приемки военной продукции в Минобороны.

По словам Шойгу, в ходе выставки гости и участники форума смогут убедиться в высоких боевых возможностях российского оружия.

Одновременно с этим мероприятием пройдет открытие Армейских международных игр, добавил министр. "290 команд из 44 стран примут участие. Из них 254 команды - это команды иностранные", - добавил министр.