"Алмаз-Антей" включили в список стратегических предприятий

В список стратегических предприятий также вошло публичное акционерное общество "Научно-производственное объединение "Алмаз" имени академика А. А. Расплетина" и акционерное общество "Головное производственно-техническое предприятие "Гранит"

МОСКВА, 10 августа. /ТАСС/. Концерн воздушно-космической обороны (ВКО) "Алмаз-Антей" вошел в список стратегических предприятий России. Соответствующее распоряжение правительства РФ, подписанное премьер-министром Михаилом Мишустиным, опубликовано во вторник на официальном портале правовой информации.

"Внести в перечень стратегических организаций, а также федеральных органов исполнительной власти, обеспечивающих реализацию единой государственной политики в отраслях экономики, в которых осуществляют деятельность эти организации, утвержденный распоряжением правительства Российской Федерации от 20 августа 2009 г. <...>, акционерное общество "Концерн воздушно-космической обороны "Алмаз-Антей", - говорится в документе.

В список стратегических предприятий также вошло публичное акционерное общество "Научно-производственное объединение "Алмаз" имени академика А. А. Расплетина" и акционерное общество "Головное производственно-техническое предприятие "Гранит". Обе компании расположены в Москве.

Концерн ВКО "Алмаз-Антей" является крупнейшим российским производителем средств противовоздушной обороны. Компания входит в топ-100 крупнейших оборонных предприятий мира по версии профильного издания Defense News.