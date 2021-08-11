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ТАСС

"Алмаз-Антей" включили в список стратегических предприятий

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Здания «Алмаз-Антей»
Здания «Алмаз-Антей».
Источник изображения: Пресс-служба СЗРЦ концерна «Алмаз-Амтей»

В список стратегических предприятий также вошло публичное акционерное общество "Научно-производственное объединение "Алмаз" имени академика А. А. Расплетина" и акционерное общество "Головное производственно-техническое предприятие "Гранит"

МОСКВА, 10 августа. /ТАСС/. Концерн воздушно-космической обороны (ВКО) "Алмаз-Антей" вошел в список стратегических предприятий России. Соответствующее распоряжение правительства РФ, подписанное премьер-министром Михаилом Мишустиным, опубликовано во вторник на официальном портале правовой информации.

"Внести в перечень стратегических организаций, а также федеральных органов исполнительной власти, обеспечивающих реализацию единой государственной политики в отраслях экономики, в которых осуществляют деятельность эти организации, утвержденный распоряжением правительства Российской Федерации от 20 августа 2009 г. <...>, акционерное общество "Концерн воздушно-космической обороны "Алмаз-Антей", - говорится в документе.

В список стратегических предприятий также вошло публичное акционерное общество "Научно-производственное объединение "Алмаз" имени академика А. А. Расплетина" и акционерное общество "Головное производственно-техническое предприятие "Гранит". Обе компании расположены в Москве.

Концерн ВКО "Алмаз-Антей" является крупнейшим российским производителем средств противовоздушной обороны. Компания входит в топ-100 крупнейших оборонных предприятий мира по версии профильного издания Defense News.

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Страны
Россия
Продукция
Гранит
Компании
Алмаз Расплетина
Алмаз-Антей
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