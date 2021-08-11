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В России создали беспилотник для атомной войны

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Источник изображения: Фото: Валерий Мельников / РИА Новости

В России создали беспилотник для исследования загрязненных областей. Модульный БПЛА сможет анализировать радиоактивное и химическое загрязнение, что позволит использовать его для атомной войны. Военная академия Ракетных войск стратегического назначения имени Петра Великого запатентовала свою разработку, сообщает ТАСС.

В патенте описан БПЛА с вертикальным взлетом и посадкой. Отмечается его возможность садиться на твердую поверхность и на воду. Конструкция беспилотника предусматривает защиту тяговых винтов, что позволит использовать его в тяжелых условиях.

В основе БПЛА лежит несущий каркас, на центральной оси которого закреплены два герметичных модуля с двигателями. Эта конструкция скреплена с несущей рамой, образуя аэродинамический профиль. Сверху и снизу БПЛА установлены защитные сетки, исключающие повреждение несущих винтов. Каркас и рама для экономии массы будут выполнены из высокопрочного пластика.

Под защитой сетки находится герметичный аппаратный модуль с навигационной системой и комплексом сбора и анализа информации. Это позволяет использовать БПЛА в лесах, небольших помещениях и горах, где существует риск столкновения.

БПЛА сможет взять на борт до 600 граммов груза, что позволяет устанавливать различное оборудование для мониторинга радиоактивного и химического загрязнения, варьируя набор датчиков исходя из условий. Дрон сможет определять координаты выброса вредных веществ и анализировать разрушения пострадавших объектов. В свою очередь, оптические датчики обеспечат поиск пропавших людей в любое время суток и в сложных метеоусловиях.

Стоит отметить, что уже существуют БПЛА, предназначенные для работы с загрязнениями. Так, в феврале компания ASG представила беспилотник Argus Elite. БПЛА вертикального взлета и посадки получил набор сенсоров для работы с загрязнениями, включая датчики концентрации взрывоопасных соединений, и фотоионизационный детектор.


Леонид Немов

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