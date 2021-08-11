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WarSpot

«Форд» оказался крепче, чем ожидали

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Источник изображения: warspot.ru

Новый тип американских авианосцев значительно крепче своих предшественников. Вчера, 9 августа, пресс-служба ВМС США объявила о проведении третьего и завершающего испытания корабля USS Gerald R. Ford в рамках программы FSST.

Третий взрыв проходил у берегов Сент-Огастин-Бич (штат Флорида). Как и два предыдущих, он включал подрыв боезаряда мощностью 18 т в тротиловом эквиваленте, но ещё ближе к борту корабля. Взрыв был зарегистрирован как землетрясение силой 3,9 балла, но командир корабля заявил, что он нанёс меньше ущерба, чем предполагалось.

Третий этап испытаний FSST авианосца USS Gerald R. Ford

«На борту корабля есть тысячи датчиков, которые помогают экипажу контролировать состояние систем, и ещё тысячи были добавлены для ударных испытаний. Не было ни пожаров, ни затоплений, ни серьёзных травм», — рассказал капитан авианосца USS Gerald R. Ford Пол Ланцилотта. Во время испытаний на корабле находились порядка 3000 моряков и специальная тестовая команда.

Ещё в 2019 году было просчитано, что USS Gerald R. Ford получит на 50% меньше повреждений при испытаниях FSST, чем авианосец Theodore Roosevelt типа Nimitz (проходил взрывные испытания в 1987 году). Уже после второго этапа FSST этот прогноз был улучшен, а по итогам третьего этапа превзошёл и новые показатели прочности.

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Страны
США
Продукция
Arleigh Burke
Проекты
Gerald R. Ford
Nimitz
Авианосец
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