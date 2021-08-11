Завершены первые ходовые испытания авианосца "Викрант" ВМС Индии

ЦАМТО, 10 августа. Минобороны Индии 8 августа объявило о завершении первых ходовых испытаний спроектированного Директоратом морского проектирования (Directorate of Naval Design – DND) и построенного для ВМС Индии компанией Cochin Shipyard Limited (CSL) авианосца P71 "Викрант" (IAC-1 – Indigenous Aircraft Carrier).

Корабль вышел в море с предприятия CSL в Кочи 4 августа. Как заявлено, испытания прошли в соответствии с планом и завершились с удовлетворительными результатами. В ближайшее время ходовые испытания авианосца будут продолжены для проверки установленного оборудования и систем перед передачей корабля ВМС Индии. Во время первого выхода в море были проверены характеристики корабля, а также основные системы и компоненты, включая корпус, главную энергетическую установку, системы навигации и связи, а также вспомогательное оборудование.

Проект является первой попыткой командования ВМС Индии и предприятия Cochin Shipyard Limited самостоятельно спроектировать и построить авианосец. Как заявлено, "национальное содержание" в конструкции корабля составляет 76%.

Как сообщал ЦАМТО, церемония закладки киля первого национального авианосца состоялась на предприятии Cochin Shipyard Limited в Кочи 28 февраля 2009 года, спуск на воду прошел в августе 2013 года. В настоящее время строительство корабля идет со значительным отставанием от первоначально согласованного графика и с большим превышением стоимости.

Длина авианосца составляет 262 м, максимальная ширина – 62 м, осадка – 8,4 м, полное водоизмещение – около 40000 т. Он оснащен газотурбинной силовой установкой, включающей 4 турбины LM 2500 компании General Electric общей мощностью 80 МВт.

Максимальная расчетная скорость – более 28 узлов. Дальность плавания составит около 7500 морских миль на скорости 18 узлов. Конструкция корабля предусматривает наличие более 2300 отсеков, рассчитанных на экипаж около 1700 человек, включая каюты для размещения женщин-офицеров. Как планируется, на борту "Викрант" будет базироваться авиагруппа в составе 30-36 ед. авиатехники, включая истребители МиГ 29К, вертолеты Ка 31, многоцелевые вертолеты MH-60R, легкие вертолеты "Дхрув".

Ожидается, что первый "индийский" авианосец войдет в состав ВМС Индии в первой половине 2022 года.

После завершения строительства "Викрант" Индия станет шестой страной мира (после США, России, Великобритании, Китая и Франции), которая способна самостоятельно осуществлять постройку боевого корабля класса "авианосец".