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Российская газета

США испытали новые ракеты для ЗРК Patriot

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Источник изображения: Hunini/Wikimedia.org

Корпорация Lockheed Martin отчиталась об успешных испытаниях новых ракет PAC-3 MSE для зенитного комплекса Patriot. На заводском полигоне White Sands в Нью-Мексико пара перехватчиков сбила две тактических баллистических ракеты

- Оба летных испытания подтвердили надежность обновленного программного обеспечения и компонентов ракеты, - сообщили в корпорации. Старт серийного производства ракет запланирован на 2022 год.

ЗРК MIM-104 Patriot стоит на вооружении с 1984 года в качестве универсального средства ПВО на средних и больших высотах. Ракеты нового поколения PAC-3 MSE предназначены для кинетического перехвата целей путем прямого попадания. Помимо армии США Patriot стоит на вооружении восьми стран-союзников, в Японии организовано лицензионное производство пусковых комплексов и ракет.


Антон Валагин

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  • В новости упоминаются
Страны
Мексика
США
Япония
Продукция
Patriot ЗРК
Компании
Lockheed-Martin
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