США испытали новые ракеты для ЗРК Patriot

Корпорация Lockheed Martin отчиталась об успешных испытаниях новых ракет PAC-3 MSE для зенитного комплекса Patriot. На заводском полигоне White Sands в Нью-Мексико пара перехватчиков сбила две тактических баллистических ракеты

- Оба летных испытания подтвердили надежность обновленного программного обеспечения и компонентов ракеты, - сообщили в корпорации. Старт серийного производства ракет запланирован на 2022 год.

ЗРК MIM-104 Patriot стоит на вооружении с 1984 года в качестве универсального средства ПВО на средних и больших высотах. Ракеты нового поколения PAC-3 MSE предназначены для кинетического перехвата целей путем прямого попадания. Помимо армии США Patriot стоит на вооружении восьми стран-союзников, в Японии организовано лицензионное производство пусковых комплексов и ракет.

Антон Валагин