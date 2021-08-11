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ТАСС

Центр Келдыша выразил готовность помочь в решении проблем Starliner

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Глава Центра им. М. В. Келдыша Владимир Кошлаков
Глава Центра им. М. В. Келдыша Владимир Кошлаков.
Источник изображения: © Михаил Метцель/ТАСС

В центре отметили, что хорошо знают уровень развития американского двигателестроения

МОСКВА, 10 августа. /ТАСС/. Исследовательский центр им. М. В. Келдыша (входит в Роскосмос) готов оказать помощь Boeing в решении проблем космического корабля Starliner. Об этом сообщил во вторник ТАСС генеральный директор предприятия Владимир Кошлаков.

"Мы хорошо знаем уровень развития американского двигателестроения, хорошо знаем все их разработки, поэтому, если обратятся, будем готовы помочь", - заявил Кошлаков.

По словам гендиректора Центра Келдыша, соответствующее поручение было дано генеральным директором Роскосмоса Дмитрием Рогозиным.

"Центр Келдыша - это ведущая организация ракетно-космической отрасли в области ракетного двигателестроения. Фактически мы занимаемся всеми типами ракетных двигателей, которые только существуют", - отметил Кошлаков.

Проблемы Starliner

Ранее во вторник источник в ракетно-космической отрасли сообщил ТАСС, что полет американского корабля Starliner к МКС был перенесен из-за проблем с клапанами двигателей малой тяги. По словам собеседника агентства, в настоящее время нет предварительных сроков, когда корабль вернется на стартовый стол.

29 июля NASA сообщило о переносе намеченного на 30 июля запуска Starliner к МКС. Тогда перенос связали с незапланированным включением двигателей российского модуля "Наука" после стыковки с МКС. Согласно новым планам, корабль должен был стартовать 3 августа, однако за несколько часов до запуска в компании сообщили, что рассматривают возможность переноса старта на 4 августа.

Позже в компании Boeing заявили, что старт Starliner к МКС, запланированный на среду, 4 августа, отложен на неопределенный срок из-за необходимости дополнительного времени для оценки готовности аппарата.

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