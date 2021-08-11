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Уралвагонзавод Ростеха выполнил гособоронзаказ на поставку ВС РФ танков Т-90М "Прорыв"

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Танк Т-90М «Прорыв» готов к отправке в войска. Фото пресс-службы УВЗ
Танк Т-90М «Прорыв» готов к отправке в войска. Фото пресс-службы УВЗ.

ЦАМТО, 10 августа. Уралвагонзавод (в составе Концерна УВЗ входит в Госкорпорацию Ростех) выполнил контрактные обязательства перед Министерством обороны РФ.

В рамках государственного оборонного заказа в войска поставлены новые и модернизированные до уровня Т-90М "Прорыв" танки. О выполнении гособоронзаказа министру обороны РФ Сергею Шойгу доложил исполнительный директор УВЗ Владимир Рощупкин в рамках Единого дня приемки военной продукции.

"Подготовка и освоение серийного производства танков Т-90М на предприятии полностью завершены, получены положительные результаты квалификационных испытаний", – отметил В.Рощупкин.

Танк Т-90М является самой совершенной машиной в семействе Т-90 и наиболее приспособленной к действиям в условиях современного боя. При модернизации танка Т-90 до уровня Т-90М конструкция подверглась глубокой переработке. Так, на Т-90М полностью заменена башня, что позволило в разы повысить защищенность, увеличить внутренний забронированный объем, разместить вновь вводимое оборудование и улучшить условия работы экипажа. Введение новой башни также позволило перераспределить боеукладку: это конструктивное решение значительно повышает живучесть экипажа. Глубокой модернизации также подверглись силовая установка, трансмиссионная установка, ходовая часть. Значительно повышен уровень бронестойкости.

Применение вновь разработанного панорамного прицела командира и автоматизированной системы управления огнем позволило повысить точность огня, сократить время подготовки к стрельбе. Командир танка независимо от положения башни может вести круговой обзор, поиск и распознавание целей, захват целей, осуществлять целеуказание наводчику с автоматическим вводом всех поправок. После получения целеуказания наводчику-оператору остаётся только нажать кнопку для совершения выстрела.

Установленные современные средства связи позволяют осуществлять работу танков в единой системе управления тактического звена во взаимодействии с другими видами и родами войск.

На Т-90М установлен дизельный двигатель мощностью 1130 л.с. производства ООО "ЧТЗ-УРАЛТРАК (в составе Концерна УВЗ входит в Госкорпорацию Ростех). Он обеспечивает танку высокие скоростные характеристики, топливную экономичность и большой запас хода, в том числе при экстремально высоких температурах окружающего воздуха, сообщает пресс-служба АО "НПК "Уралвагонзавод".

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Продукция
Т-90 "Владимир"
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Минoбороны РФ
Уралвагонзавод
ЧТЗ-УРАЛТРАК
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Шойгу Сергей
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