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ЦАМТО

Турецкая компания Katmerciler подписала контракт на поставку ББМ "Хизир" ВС Кении

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Источник изображения: Фото: katmerciler.com

ЦАМТО, 10 августа. Турецкая компания Katmerciler подписала с Минобороны Кении контракт на поставку тактических бронированных машин "Хизир" (Hizir) с колесной формулой 4х4.

Как сообщает Daily Sabah со ссылкой на заявление компании, контракт на сумму 91,4 млн. долл. является крупнейшей экспортной сделкой в ее истории. Кения стала третьей страной мира, которая заказала бронированные машины компании Katmerciler.

Соглашение предусматривает поставку 118 бронированных машин вместе с запасными частями и инструментом. Передача техники должна начаться в 2022 году и продлится до конца 2023 года.

Это не первый экспортный контракт на поставку ББМ "Хизир". В июле 2019 года Katmerciler объявила о продаже бронемашин на сумму 20,7 млн. долл. неназванному заказчику из Африки (комментарий ЦАМТО: судя по появившимся позднее фото, покупателем стали ВС Уганды).

В феврале 2021 года компания объявила о подписании еще одного экспортного контракта на поставку бронетехники, включая ББМ "Хизир", "Атеш" и "Кхан".

Комментируя новую сделку, исполняющий обязанности генерального директора Katmerciler Фуркан Катмерчи заявил, что заключение контракта с Кенией является результатом двухлетней работы.

Как сообщал ЦАМТО, Министерство обороны Кении одобрило закупку 118 бронированных машин "Хизир" с колесной формулой 4х4 турецкой компании Katmerciler в январе 2021 года. Целью закупки является обеспечение живучести подразделений, участвующих в операциях против террористической группировки "Аш-Шабааб".

Выбор был сделан по результатам оценки предложений трех компаний. Katmerciler с бронемашиной "Хизир" выполнила все необходимые требования, опередив претендентов из ЮАР и Северной Америки.

Компания Katmerciler, основанная в 1985 году, впервые продемонстрировала ББМ "Хизир" президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану на 3-й выставке MUSIAD в ноябре 2016 года. Машина, обеспечивающая высокий уровень защиты от обстрела из стрелкового оружия и подрыва на минах, разработана в соответствии со стандартами НАТО, может применяться в населенных пунктах и на пересеченной местности.

Длина ББМ "Хизир" – 5,5 м, ширина – 2,49 м, высота – 2,6 м, максимальная боевая масса – 16 т. Корпус с V-образным днищем обеспечивает защиту от мин и самодельных взрывных устройств. Машина оснащена 6-цилиндровым двигателем Cummins ILS мощностью 400 л.с., соответствующим стандарту Euro-3, и развивает скорость до 120 км/ч. Запас хода по топливу – 700 км. "Хизир" может оснащаться шинами Run-Flat, центральной системой поддержания давления в шинах, системой защиты от ОМП, ДУМВ с 7,62-мм или 12,7-мм пулеметом или 40-мм АГ. В частности, ББМ может быть оснащена ДУМВ SARP компании Aselsan. Машина обеспечивает перевозку расчета из 9 человек (командир, водитель и 7 человек десанта).

ББМ может поставляться в нескольких конфигурациях, включая разведывательную машину, платформу для систем вооружения, машину управления, санитарную машину, машину РХБ-разведки.

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Страны
Кения
США
Турция
Уганда
ЮАР
Компании
Aselsan
Cummins
Персоны
Эрдоган Реджеп
Проекты
NATO
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