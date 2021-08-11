Ковчег инноваций: как будет выглядеть реализация идеи Сергея Шойгу

Стали известны подробности проекта создания России будущего в Сибири

«Русский ковчег» — масштабный проект общенационального строительства, который вскоре будет начат в Сибирском регионе. Об этой идее Шойгу начал говорить еще в 2018 году как председатель Русского географического общества. «Газете.Ru» стали известны детали этого проекта, который, вероятно, Серей Шойгу и представит Владимиру Путину.

Авторы проекта рассматривают варианты развития Ангаро-Енисейского макрорегиона — территории, которая включает в себя Красноярский край, Иркутскую область, а также республик Тыва, Хакасия, Саха (Якутия). Как считают аналитики, несмотря на то, что эти субъекты обладают богатейшим природно-ресурсным потенциалом, а также имеют уникальное транзитное расположение между Европой и Азией, дистанция между возможным и фактическим уровнем развития макрорегиона колоссальна. В частности, ВРП Ангаро-Енисейского макрорегиона сейчас в 3,7 раза меньше ВРП Москвы, инфраструктура в регионе развита хуже, чем в среднем по России, а ряд предприятий и агломераций явно нуждается в экологической модернизации.

Земля эта велика и обильна

Аналитики предлагают решить проблему регионов, основываясь на мировых трендах. К примеру, запасы полезных ископаемых, а также наличие крупных промышленных центров (при условии их модернизации), могут сформировать в России важнейшие сегменты цепочек ценности, а также способствовать организации новых высокотехнологичных производств.

Так, обеспеченность солнечной энергией и пресной водой могут ускорить развитие энергетики Крупные образовательные и научные центры при сочетании природного потенциала и высоких технологий региона могут дать толчок развитию современных направлений в медицине. Также это дает основу для развития образовательных и научных центров, связанных с высокотехнологичными производствами. Географическое положение регионов между Европой и Азией способны обеспечить стыковки российской транспортной системы с международными транзитными потоками, прежде всего в рамках проектов с участием Китая.

Чтобы план развития Ангаро-Енисейского макрорегиона действительно смог стать реальностью, необходимо сделать приоритетными работу по нескольким направлениям.

В первую очередь, развивать опорные городские агломераций, в которых будут созданы благоприятные условия для жизни. Также немаловажную роль играет развитие территориально-отраслевых комплексов (кластеров); научных, образовательных, инновационных центров, а также улучшение общей инфраструктуры макрорегиона. Все это не будет возможно без условий для инвестирования и ведения бизнеса. Улучшить инвестиционный фон региона помогут льготные условия и преференции для бизнеса, привлечение передовых технологий и высококвалифицированных кадров, а также участие зарубежных партнеров.

Акцент на этих параметрах поможет достичь в макрорегионе темпов роста экономики более 6% в год с 2025 года, увеличить население свыше восьми миллионов человек к 2030 году. Кроме того, при соблюдении мер, качество жизни будет в регионах будет выше среднего по России, а после 2030 достигнет уровня ведущих европейских стран. В масштабах страны это будет означать восстановление роста ВВП, создание новых рабочих мест и развитие несырьевого экспорта. Кроме того, увеличится устойчивость экономического развития и связности территорий страны, а зависимость от центра деловой активности Москвы — снизится.

«Чистая» энергетика

Аналитики отмечают, что тренд на развитие возобновляемой («чистой») энергетики в ближайшее десятилетие будет определять развитие отрасли и экономик большинства стран. Уже сейчас доля гидроэнергетики в Бразилии составляет 63,8%, а прочей возобновляемой энергетики – 18,8%. В Канаде на гидроресурсы приходится 57,8% вырабатываемой энергии, а на прочие возобновляемые ресурсы – 7,5%. Необходимость сокращения вредных выбросов, в том числе выбросов парниковых газов, только усилят тенденцию, а затраты на вероятный «углеродный налог», который активно обсуждают в ЕС, могут встать России в 11 млрд. евро в год.

Ангаро-Енисейский макрорегион, да и Сибирь, в целом, обладают достаточным гидропотенциалом (здесь сосредоточены 70% потенциала российской гидроэнергетики, который сейчас используется лишь на 10-20%), чтобы страна могла пересмотреть свой энергобаланс в сторону низкоуглеродных источников энергии. Этому способствует и инфраструктурная основа в виде крупных научных и промышленных городов, а также расположение вблизи крупнейших потенциальных потребителей отрасли – стран АТР (прежде всего, Китая).

Авторы проекта делают акцент на том, что «чистая» электроэнергия потенциально может сыграть ключевую роль в привлечении инвестиций. Среди преимуществ — низкие цены на возобновляемую энергетику.

Как отмечают аналитики, потенциал дешевой гидроэнергии в регионе позволяет установить максимально низкие цены на электроэнергию. Единственное ограничение — отказ от перекрестного субсидирования тарифов на электроэнергию для населения и субсидирования регионов Дальнего Востока. Согласно данным авторов доклада, величина перекрестного субсидирования в России составляла около 239 млрд рублей ежегодно в 2019 и 2020 годах. В 2021 году объем перекрестного субсидирование составит порядка 241 млрд рублей.

Кластеры технологического роста

Другой важный фактор, который может позитивно отразиться на благосостоянии макрорегиона — развитие современных высокотехнологичных и экологичных производств, которые будут выпускать продукты с высокой добавленной стоимостью на основе глубокой переработки сырья. Как предполагают аналитики, ориентирование на данную модель производства должно будет снизить технологическую зависимость от импорта и сохранит экологию. Кроме того, развитие производства увеличит количество рабочих и станет стимулом для развития смежных отраслей и роста доходов населения. Также изменения создадут хороший инвестиционный фон. Это играет немаловажную роль, если учитывать, что инвестиции в продукцию с высокой добавленной стоимостью дают самый высокий мультипликатор роста реального ВВП с коэффициентом 2–3, тогда как сырьевые проекты – около 1. Здесь стоит отметить, что не все компании уже перешли к новой модели более экологичного производства.

Инвестиции в проекты органического развития приводят к созданию продукции с высокой добавленной стоимостью.

Это должно улучшить конкурентоспособность российской продукции, создать новые рабочие места, а также потенциально мультиплицироваться на смежные отрасли. При этом некоторые компании, в частности «Норильский никель», все еще придерживаются прежней сырьевой модели развития. А переход к производству продукции с высокой добавленной стоимость мог бы благоприятно сказаться на корпорации: это позволило бы увеличить операционный доход минимум в 1,5 раза, обеспечить прочное лидерство России на растущих высокотехнологичных рынках.

Реализовать инновационное производство можно будет рамках новых центров экономического роста – кластеров, объединяющих производственный, научный и транспортно-логистический потенциал. Среди таких возможных центров, Абакано-Минусинский район. Район расположен невдалеке от крупных агломераций, в нем есть базовая инфраструктура, а также открытый доступ к ведущим промышленным и научно-техническим центрам Сибири.

С точки зрения экологии высок потенциал возобновляемых и безуглеродных источников энергии.

Кластеры потенциально могут решить проблемы и других регионов. К примеру, в Красноярском крае наблюдается недостаток трудовых ресурсов в удаленных северных районах региона, а также отток из края квалифицированных и амбициозных специалистов. Кроме того, регион развит непропорционально из-за чего, весь промышленный потенциал расположен на Севере края, а социальная инфраструктура требует модернизации. Кластеры должны будут устранить исторические диспропорции и создать новые точки роста. Исследователи предлагают решить проблему условий проживания, переселением персонала и членов их семей на юг Красноярского края и переход на вахтовый метод работы.

«Транссиб 2.0»

Главным рычагом для развития региона должно стать улучшение транспортной инфраструктуры макрорегиона. Эксперты предполагают, что в Сибири может быть сформирована международная транспортная сеть, соединяющая страны Востока и Запада. Нововведение сможет оптимизировать транспортные потоки между странами, а также обеспечит высокое качество логистических услуг в России. Среди потенциальных проектов в этом направлении создание «Нового шелкового пути» (транспортный коридор между 30 странами), а также установление железнодорожного сообщения с Индией.

Как считают аналитики, активировать ресурсы Ангаро-Енисейского макрорегиона поможет модернизация Транссибирской магистрали и создание на ней логистических центров — буквально создание «Транссиба 2.0». Сейчас общая протяженность участков с критическим уровнем загрузки (более 90%) на маршруте составляет более половины пути. Авторы проекта «Транссиб 2.0» предлагают строительство инфраструктуры для движения ускоренных контейнерных поездов, сооружение современных логистических центров на всей протяженности пути и созданием не менее десяти новых особых экономических зон (реализация с 2021-2023 годов). Для создания и эксплуатации инфраструктуры будет необходимо создание нового логистического оператора, обслуживающего особые экономические зоны по модели 4PL. Кроме того, авторы проекта предлагают увеличить использование локомотивов, работающих на сжиженном природном газе (СПГ) в качестве альтернативы электрификации БАМа.

В случае реализации, проект «Транссиб 2.0» сможет обеспечить пропускную способности для грузов с высокой добавленной стоимостью и контейнерных поездов.

Использование новых технологий смогут гарантировать доставку грузов за 4 суток от границы с Китаем до границы с Белоруссией и примерно за 7 суток между Пекином и Берлином. Доставка грузов с Урала и Сибири до портов сократится до 2 суток, а перевозка пассажиров между крупными региональными центрами будет занимать от трех до пяти часов. Модернизация Транссибирской магистрали приведет к увеличит транзитный поток между ЕС и КНР через Россию в 4 раза до 2 млн ДФЭ.

Среди масштабных следствий инициативы: улучшение стратегического положения России на международной арене, ускорение газификации регионов, а также рост потенциала промышленности в труднодоступных регионах. Стоимость проекта 1 326 млрд. рублей без учета НДС.

Особые экономические зоны

Согласно проекту, особые экономические зоны предполагается создавать в регионах, которые будут получать наибольшую выгоду от «Трансссиба 2.0». Создание специальных экономических условий сможет привлечь инвесторов, занятых в сфере глубокой переработки сырья и ориентированных на поставки в другие регионы страны и на экспорт. За 15 лет ОЭЗ смогут суммарно увеличить экспорт на 1,2 млн ДФЭ, при условии что производство будет наполовину ориентировано на экспорт. При этом особые экономические зоны не только будут привлекать инвесторов, но и сами по себе станут крупными производственно-логистическими центрами для транспортировки сырья и материалов, а также готовой продукции в другие регионы страны и на экспорт.

Согласно проекту, типовая структура ОЭЗ будет включать в себя: транспортно-логистический центр; производственные площадки; административные корпуса управляющей компании; инженерные сооружения.

Для функционирования центов авторы проекта хотят использовать «лучшие практики» законодательства для развития территорий. В частности, будет создана экосистема для бизнеса, а все вопросы будут предполагают решать по системе «одного окна», когда инвестор по всем вопросам взаимодействует только с одной административной инстанцией. Усиленный «входной контроль» (проверка соответствия проекта установленным требованиям) обеспечит для инвесторов мораторий на проведение контрольно-надзорных мероприятий в течение 10-15 лет. Облегчит ведение бизнеса также упрощение таможенного администрирования в экономической зоне. Для резидентов будет предоставлять ускоренное возмещение НДС и стимулы по имущественным налогам. Кроме того, компании-резиденты смогут получить беспрепятственный доступ к закупкам сырья для переработки на внутреннем рынке и по внутренним ценам.

Как это будет реализовано

Авторы проекта, считают что потенциально «Транссиб 2.0» может стать самым экологически «чистым» проектом в мире, кроме того, за десять лет вполне может дать российской экономике более 5,5 трлн руб. прироста добавленной стоимости и 1,2 трлн дополнительных доходов в федеральный бюджет. Создание экономических зон в свою очередь к 2035 обеспечит производство продукции высоких переделов на сумму более 300 млрд руб. в год, а также сможет привлечь до 1 трлн руб. внебюджетных инвестиций.

Для строительства новой железнодорожной инфраструктуры и управления на новых территориях с особыми условиями развития, авторы проекта предлагают создать отдельную от ОАО «РЖД» единую управляющую компании. Уход от «РЖД» должен обеспечить рост конкуренции и эффективность перевозок.

Новая компания должна будет выступить концессионером при строительстве новой инфраструктуры, ее владельцем и оператором железнодорожных перевозок на маршруте. Компания будет также выполнять ряд функций на разных этапах строительства и эксплуатации нового пути от экспертизы проектной документации и организации, до управление подвижным составом на маршруте «Транссиб 2.0». Кроме того, компании придется управлять новыми экономическими зонами.

Для строительства новой железнодорожной инфраструктуры также потребуется заключение концессионного соглашения с Единой управляющей компанией. Согласно предварительным оценкам, в случае заключения такого соглашения пул заинтересованных федеральных органов исполнительной власти (Минтранс, Минэкономразвития, Росжелдор, Росимущество и др.) будет обязан выполнять ряд обязательств. В частности, предоставить управляющей компании необходимые земельные участки; согласовать строительство, утверждать документы о переводе земель из одной категории в другую, а также документации по планировке территории на основании таких документов и др. Также, согласно документу, единая управляющая компания будет владеть новой инфраструктурой 99 лет.

В чем проблема

Несмотря на широкие перспективы развития, авторы проекта отмечают, что предпринимаемые усилия для развития Ангаро-Енисейского макрорегиона недостаточны. Работу существенно тормозит отсутствие стратегического планирования. Как указывают аналитики, более чем два года с момента принятия Стратегии пространственного развития РФ стратегия округа не разработана, а основные усилия по реализации ключевых проектов связаны только с КИП «Енисейская Сибирь».

Проблемой является отсутствие единого центра принятия решений по вопросам развития макрорегиона: на данный момент они находятся в ведении широкого круга госструктур разного уровня. Для реализации проекта необходима разработка средне- и долгосрочной Стратегии развития макрорегиона, а также тщательный мониторинг ее реализации. Среди других требований: изменение системы управления макрорегионом, установление четкой иерархии целей и задач, а также индикаторов их достижения, возложение ответственности региональных властей за достижение этих целей, а также обсуждение стратегии и результатов ее исполнения с представителями региональных властей, бизнеса, экспертов, общественности.

Авторы доклада предлагают создать единый центр управления развития округом, ядром которого является Корпорация развития макрорегиона, которая могла бы поддерживать взаимодействие с органами управления, институтами, участвующими в развитии макрорегиона, и инвесторами.

Ускорить формирование нового экономического центра в Сибири, помимо уже упомянутых строительства «Транссиба 2.0» и создания особых экономических зон, также могли предоставление государственных гарантий для инвесторов и активизация работы институтов развития в макрорегионе. Кроме того, сработало бы и предоставление стимулов для привлечения населения в макрорегион, а также создание условий для переезда молодых специалистов, равно как и формирование там комфортной среды проживания, ведь главная цель «Русского ковчега» — это люди.

Константин Журавлев