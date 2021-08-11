УВЗ завершил освоение серийного производства танков Т-90М "Прорыв"

Екатеринбург. 10 августа. ИНТЕРФАКС - "Уралвагонзавод" (входит в госкорпорацию "Ростех") завершил подготовку и освоение серийного производства танков Т-90М, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе УВЗ.

Отмечается, что предприятие выполнило контрактные обязательства перед Министерством обороны РФ по поставке в войска новых и модернизированных до уровня Т-90М "Прорыв" танков.

Ранее в департаменте информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ сообщали, что сухопутные войска России в течение года получат более 170 современных танков, в том числе Т-90М "Прорыв" - последнюю модификацию основного боевого танка Т-90, сообщили в департаменте информации и массовых коммуникаций (ДИМК) Минобороны РФ.

"В войска поступят более 90 современных танков Т-72Б3, Т-72Б3М, порядка 80 единиц Т-80БВМ с газотурбинной силовой установкой, партия танков Т-90М "Прорыв", - отмечалось в сообщении.