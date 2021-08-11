"Звездный пробег": раскрыты неизвестные подробности испытаний Т-72

Основной боевой танк Т-72 был принят на вооружение еще в 1973 году, однако и по сей день он остается самым широко распространенным и одним из самых мощных танков.

В ходе визита в НИИИ БТ, о котором мы уже писали ранее, корреспондентам "Российской газеты" удалось поговорить с одним из ветеранов института - Анатолием Федоровичем Усковым. Он работает в НИИИ и сегодня, и в ходе беседы с "РГ" раскрыл несколько любопытных фактов об испытаниях легендарного Т-72, в которых он принимал участие с самого их начала до окончательного завершения.

Мы встретились с испытателем в одном из павильонов Центрального музея бронетанкового вооружения и техники, расположенного в Кубинке.

Разговор с Анатолием Усковым мы начали рядом с танком "Объект-172М". На вооружение эта машина поступила 7 августа 1973 года под названием Т-72 "Урал". На уровне первоначальных разработок работа над танком, современные модификации которого остаются на вооружении во многих странах мира и сегодня, началась еще в 1967 году. Спустя всего два года появились детальные чертежи и схемы, были созданы новые комплексы, системы и узлы.

Первой ласточкой стал "Объект 172". Во многом этот прообраз Т-72 отличался от привычного нам танка.

"Для меня эта машина стала родной. С первых задумок, с первых чертежей я участвовал в процессе ее создания как военный представитель Министерства обороны в КБ на Уралвагонзаводе", - вспоминает Анатолий Усков.

По его словам, новая машина была задумана в развитие танка Т-64А, также известного как "Объект 434". С ним возникли трудности. Боевое отделение, в котором находились командир и наводчик-оператор, в этом танке было изолировано от отделения управления, в котором располагался механик-водитель. Такая компоновка была обусловлена специфической конструкцией автомата заряжания. В ходе испытаний машина нырнула в болото, передняя часть ушла под воду, ее начало затапливать водой. Командир и наводчик покинули танк, а вот водитель из отделения управления выбраться не мог. Долгое время он провел в холодной воде, но спасти механика-водителя все же удалось. Он был страшно напуган и в результате очень сильно простудился. Этот случай встал встряской для конструкторов.

"Переход из отделения управления в боевое отделение требовался всегда, и он должен был быть обеспечен", - отмечает Усков. Кроме того, двигатель Т-64 отличался низкой надежностью, что стало еще одним стимулом к разработке новой машины.

С учетом всех этих факторов и был создан "Объект 172". Башня во многом была похожа на ту, что ставили на Т-64, но в танке разместился полностью новый автомат заряжания. Новая компоновка позволяла осуществлять переход между отделениями без особых трудностей. Решилась и проблема с двигателем - для этого был специально разработан В-46 мощностью 780 л.с. Все это повлекло за собой и другие изменения в конструкции, и в результате родилась совершенно новая машина.

"Когда машину собрали, мне пришлось вплотную заниматься ее испытаниями. Сначала они проводились на танкодроме в Нижнем Тагиле и на полигоне, где в основном отрабатывалась работа автомата заряжания. Двигатель, трансмиссия, ходовая часть - все было совершенно новое, все это нужно было испытывать в ходе пробеговых испытаний, - вспоминает Анатолий Усков. - Испытания были длительные и объемные. Сначала на полигоне, затем в Забайкалье - при температуре ниже -40 градусов, а позже в Туркмении - при температуре свыше +40.

В основном испытания проходили хорошо, без серьезных поломок и аварий. Но однажды во время вечерних стрельб в танке произошло замыкание электрических кабелей. Вот что рассказал об этом случае сам испытатель:

"Я стрелял за наводчика-оператора. Вдруг свет вырубился и начался настоящий фейерверк из искр. Даже страшно стало - такое сильное искрение. Это произошло в боевом отделении. А механик-водитель у нас был в возрасте, он ничего этого не видел и не чувствовал, продолжал гнать машину по полигону, чтобы мы стреляли на ходу. В танке на месте командира находился начальник КБ, и он принял решение: вылезти наружу и топать по люку механика-водителя, чтобы он остановился. Потом он спрашивает - у тебя пушка заряжена? Я отвечаю - заряжена. Тогда он приказал отвернуть ее от люка механика водителя и произвести выстрел. Я машинально отвернул и выстрелил, а оказалось, что пушка была направлена не по полигонной трассе, а в лес. Мы потом думали еще, куда улетел наш снаряд - могли и привлечь за это дело. Потом начальник бюро вылез наружу и, согласно своему плану, достучался до механика-водителя и остановил танк".

Еще один запомнившийся испытателю инцидент произошел в Туркмении. Танк испытывали на выработку топлива, из членов экипажа на тот момент был только мехвод, в роли которого и выступал сам Анатолий Усков.

По его словам, трасса представляла собой круг по пустыне протяженностью 12 километров. Танк гоняли по этому кругу до полной выработки топлива. И на очередном кругу он наконец заглох - топливо кончилось на самой отдаленной от старта точке.

"Я включил радиостанцию и передал, что нахожусь там-то, - вспоминает Усков. - Только выхожу из машины и готовлюсь спрыгнуть на песок - и вдруг вижу варана длиной больше метра с разинутой пастью. После этого идти гулять мне расхотелось".

В целом в ходе испытаний машина себя показала очень хорошо. В ходе проверок в НИИИ БТ вскрылись некоторые недоработки по автомату заряжания, приборному комплексу, коробке передач. Институт вложил свои усилия в доработку машины, после чего ее приняли на вооружение.

В последующем Т-72 неоднократно совершенствовался. И по линии ходовой части, и по линии двигателя, и по линии автомата заряжания и других узлов и агрегатов. Одним из опытных образцов стал Т-72АВ, также представленный в музее в Кубинке.

Это была экспериментальная машина, ставшая предвестником будущего Т-72Б. На нее установили новый двигатель В-84 на 840 л.с., навесную динамическую защиту (которую позже на Т-72Б сменила встроенная). Были улучшения и в приборном комплексе, ходовой части.

Завершением разработки Т-72 сам Анатолий Усков называет современный Т-72Б3. Этой машине нет и 10 лет. На нее установлены новый двигатель мощность более тысячи л.с., новая система управления огнем, двухканальный прицельный комплекс, новый стабилизатор, новые средства связи. Автомат заряжания также прошел доработку, которая была необходима для использования новых снарядов, обеспечивающих большую пробиваемость. По мнению Анатолия Ускова, Т-72Б3 - один из лучших современных танков, который ни в чем не уступает даже многим более новым машинам.

"Звездный пробег" советских танков

Анатолию Ускову также приходилось принимать участие в так называемых "звездных пробегах", длившихся по полтора-два месяца. Один из них состоялся незадолго до принятия Т-72 на вооружение и в нем, помимо самой этой машины, участвовали также Т-64 и один из ранних опытных образцов будущего Т-80. Все три танка, каждый в двух экземплярах, совершали пробег по всему Советскому Союзу. Начинался он в Беларуси, проходил через всю Украину и Поволжье, а затем через Каспийское море - в Туркмению. Это было 10-12 тысяч километров чистого пробега. После суточных переходов, когда приходили в какую-то очередную часть, проводились испытания на танкодромах и стрельбы на полигонах. Таким образом пробег большой протяженности совмещался с испытаниями в реальных войсковых условиях. Надежность танка проверялась целиком и полностью.

"На тот момент Т-72 показал лучше, чем Т-64 и Т-80", - вспоминает испытатель. На Т-64 были неполадки в двигателе и ходовой части, на Т-80 - проблемы с системой воздухопитания, которые стали особенно заметны в условиях жары и запыленности. На Т-72, по воспоминаниям испытателя, за весь период пробега случился лишь один серьезный отказ - сломалась коробка передач. Позже выяснилось, что она еще непосредственно после производства на заводе показала себя плохо. Там ее подремонтировали, но, как выяснилось, недостаточно.

Хотя испытания были секретными, слухи о необычном танковом пробеге иногда прибывали в расположенные на пути населенные пункты раньше самих танков. Еще свежи были в памяти бои на острове Даманском, и на этом фоне испытателей и их машины встречали как героев. Встречали, по словам Анатолия Ускова, очень сердечно: народ выходил на улицы, девушки с цветами, яблоками и другими угощениями спешили приветствовать участников "звездного пробега".

"Я ехал в БТР, замыкающем колонну. Крыши в нем не было, и они засыпали яблоки из корзин и ведер прямо через борта. В моем бронетранспортере на полу были одни яблоки, лежали слоем сантиметров 30. Мы по стенкам ползали, чтобы на них не наступать", - рассказал Анатолий Усков, вспоминая об одном из этапов пробега, проходившем на Украине.

Илья Максимов, Сергей Птичкин Видео: Егор Бадьянов