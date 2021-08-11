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Российская газета

Беспилотник для мониторинга радиоактивного заражения разработали в РФ

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Источник изображения: Виталий Аньков \ РИА Новости

Военная академия Ракетных войск стратегического назначения имени Петра Великого разработала модульный беспилотник для мониторинга радиоактивного и химического заражения. Разработку уже запатентовали.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Федеральный институт промышленной собственности. В материалах института отмечается, что изобретение является дистанционно управляемым или автономно управляемым летательным аппаратом с системой защиты тяговых винтов, имеет вертикальный взлет, может садиться как на твердую поверхность, так и на водную. Аппарат, благодаря установленным гермомодулю и сеткам, можно использовать в городе, лесу, в помещениях, где можно столкнуться с предметами или живыми существами

Беспилотник собирает информацию об окружающей среде и степени ее загрязнения, передает данные по радиоактивному и химическому заражению. Кроме того, он определяет точные координаты районов выброса загрязняющих веществ в окружающую среду и пострадавших объектов.

Мониторинг радиоактивного и химического заражения можно проводить днем и ночью, в благоприятных и ограниченных метеоусловиях. Беспилотник также занимается поиском потерпевших катастрофу технических средств, пропавших групп людей. Его грузоподъемность - до 0,6 килограмма, что дает возможность устанавливать на него блоки многоцелевого назначения.


Светлана Цыганкова

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