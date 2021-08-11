НАСА раскрыло «Роскосмосу» причину проблем с запуском Starliner

НАСА раскрыло «Роскосмосу» причину проблем с космическим кораблем Starliner. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в ракетно-космической отрасли.

По словам собеседника агентства, причиной переноса запуска Starliner стали неполадки в клапанах нескольких двигателей малой тяги. Отмечается, что инженеры Boeing в настоящее время занимаются их устранением, однако у НАСА нет предварительных сроков, когда корабль будет готов вернуться в стартовый стол.

Источник в ракетно-космической отрасли также рассказал, что российские специалисты попросили НАСА держать их в курсе, так как неполадки с двигателями малой тяги, которые используются для маневрирования у Международной космической станции (МКС), могут быть потенциально опасны для МКС.

Ранее сообщалось, что тяжелая ракета Atlas 5 с космическим кораблем Starliner без экипажа 3 августа не стартовала с космодрома на мысе Канаверал во Флориде (США) из-за выявленной технической неисправности.

Комментируя данную ситуацию, руководитель пресс-службы «Роскосмоса» Владимир Устименко назвал некрасивой ранее имевшую место попытку связать перенос запуска Starliner с российским многофункциональным лабораторным модулем (МЛМ) «Наука». «Но вот чего понять не получается, так это попыток НАСА и Boeing при наличии серьезных проблем обвинять в переносе российский модуль "Наука". При том, что на космодроме стояла плохая погода, а корабль и ракету вернули обратно в цех вертикальной сборки, чего бы не сделали, если перенос действительно произошел из-за "Науки". Некрасиво это», — написал Устименко в Telegram.

4 августа Starliner должен был пристыковаться к МКС, а 9 августа — отстыковаться и спустя четыре часа приземлиться на полигоне Уайт-Сэндс (Нью-Мексико).

В июле РИА Новости со ссылкой на американское космическое агентство сообщило, что НАСА приняло решение о переносе тестового запуска Starliner на МКС из-за ситуации с «Наукой». В «Роскосмосе» отказались считать причиной переноса пуска данного космического корабля инцидент с МЛМ.

Марина Совина