В NASA рассказали о причинах переноса запуска корабля Starliner

В Национальном космическом агентстве США (NASA) рассказали о причине переноса запуска космического корабля CST-100 Starline, во вторник, 10 августа.

«В NASA сообщили «Роскосмосу», что это были не проблемы с маршевым двигателем, а проблемы с клапанами нескольких двигателей малой тяги. Инженеры Boeing в настоящее время занимаются устранением неполадок клапанов в монтажном корпусе», — приводит РЕН ТВ слова источника в космической отрасли.

В агентстве также отметили, что сроки, когда корабль вернется на стартовый стол, пока не известны.

Ранее, 2 августа, NASA сообщило, что запуск CST-100 Starline должен состояться 3 августа в 01:20 по восточноамериканскому времени (20:20 мск).

В день запланированного старта стало известно, что запуск откладывается как минимум на день. В качестве причины NASA назвало техническую неисправность аппарата.

4 августа Boeing вновь отложил старт Starliner. На следующий день космический корабль из-за выявленных неполадок был увезен со стартовой площадки в цех вертикальной сборки. Его запуск отложили на неопределенный срок.

Корабль CST-100 Starliner корпорации Boeing разрабатывается для будущих полетов американских астронавтов на орбиту. В ходе первого тестового полета корабля, который был проведен 20 декабря 2019 года, ему не удалось состыковаться с МКС. Ракета успешно вывела непилотируемый корабль на суборбитальную траекторию. Однако после этого на нем возникла проблема, связанная со сбоем в системе расчета времени работы двигателей.