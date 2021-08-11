Близ границы Афганистана завершились совместные учения России, Таджикистана и Узбекистана

ПОЛИГОН ХАРБ-МАЙДОН (Таджикистан), 10 авг – РИА Новости. Совместные учения с участием 2,5 тысячи военнослужащих России, Таджикистана и Узбекистана завершились на полигоне Харб-Майдон в 20 км от границы с Афганистаном, сообщил командующий войсками Центрального военного округа генерал-полковник Александр Лапин.

"Мы завершаем совместные учения вооруженных сил Таджикистана, Узбекистана и Российской федерации. Впервые было продемонстрировано применение межвидовой группировки войск с массированным применением авиации, разведывательно-огневых комплексов и десантов на основе полученного опыта в Сирийской Арабской Республике", - сказал Лапин.

Он отметил, что учения проводились на фоне обострения обстановки в Афганистане и угрозы проникновения радикальных террористических групп в приграничные страны Центральноазиатского региона. "Уверен, что будущие совместные действия позволят укрепить боевое содружество, обезопасить наши страны от боевой агрессии", - добавил командующий войсками ЦВО.

Министр обороны Республики Таджикистан генерал-полковник Шерали Мирзов в свою очередь сказал, что такие антитеррористические учения прошли впервые в истории военного сотрудничества трех стран. "За последние несколько лет отмечается перенос напряженности с территории стран Ближнего Востока в Афганистан. Анализ процессов, происходящих в последние годы, показывает, что ситуация в нашем регионе будет зависеть от развития событий в политической обстановке в этой стране", - уточнил он.

Начальник генерального штаба Вооруженных сил Республики Узбекистан генерал-майор Шухрат Холмухамедов также выразил озабоченность ситуацией в Афганистане. "Ситуация требует от нас постоянной бдительности и поддержания боеготовности", - сказал он.

Всего в учениях трех стран было задействовано 2,5 тысячи военнослужащих, из которых 1,8 тысячи - из России, и около 500 единиц вооружения и военной техники. Основу российского воинского контингента на учениях составляли подразделения 201-й военной базы.