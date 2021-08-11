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ТАСС

Учения России, Таджикистана и Узбекистана у границы с Афганистаном завершились

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Источник изображения: Пресс-служба Центрального военного округа

Министр обороны Таджикистана Шерали Мирзо отметил, что такие антитеррористические учения прошли впервые в истории военного сотрудничества трех стран

ПОЛИГОН ХАРБ-МАЙДОН /Таджикистан/, 10 августа. /ТАСС/. Совместные учения с участием 2,5 тыс. военнослужащих России, Таджикистана и Узбекистана на полигоне Харб-Майдон в 20 км от границы с Афганистаном завершены. Об этом сообщил командующий войсками Центрального военного округа генерал-полковник Александр Лапин.

"Мы завершаем совместные учения вооруженных сил Таджикистана, Узбекистана и Российской Федерации. Впервые было продемонстрировано применение межвидовой группировки войск с массированным применением авиации, разведывательно-огневых комплексов и десантов на основе полученного опыта в Сирийской арабской республике", - сказал Лапин.

Он отметил, что учения проводились на фоне обострения обстановки в Афганистане и угрозы проникновения радикальных террористических групп в приграничные страны Центральноазиатского региона. "Уверен, что будущие совместные действия позволят укрепить боевое содружество, обезопасить наши страны от боевой агрессии", - добавил командующий войсками ЦВО.

Министр обороны Таджикистана генерал-полковник Шерали Мирзо в свою очередь сказал, что такие антитеррористические учения прошли впервые в истории военного сотрудничества трех стран. "За последние несколько лет отмечается перенос напряженности с территории стран Ближнего Востока в Афганистан. Анализ процессов, происходящих в последние годы, показывает, что ситуация в нашем регионе будет зависеть от развития событий в политической обстановке в этой стране", - уточнил он.

Начальник генерального штаба Вооруженных сил Узбекистана генерал-майор Шухрат Холмухамедов также выразил озабоченность ситуацией в Афганистане. "Ситуация требует от нас постоянной бдительности и поддержания боеготовности", - сказал он.

Всего в учениях трех стран были задействованы 2,5 тыс. военнослужащих, из которых 1,8 тыс. из России, и около 500 единиц вооружения и военной техники. Основу российского воинского контингента на учениях составляли подразделения 201-й военной базы.

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