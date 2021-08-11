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Известия.ru

Завершились совместные учения России, Узбекистана и Таджикистана

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Источник изображения: Фото: ТАСС/Пресс-служба Минобороны РФ

Завершились совместные учения с участием 2,5 тыс. военнослужащих РФ, Таджикистана и Узбекистана на полигоне Харб-Майдон в 20 км от границы с Афганистаном. Об этом во вторник, 10 августа, заявил командующий войсками Центрального военного округа (ЦВО) генерал-полковник Александр Лапин.

«Мы завершаем совместные учения Вооруженных сил Таджикистана, Узбекистана и Российской Федерации. Впервые было продемонстрировано применение межвидовой группировки войск с массированным применением авиации, разведывательно-огневых комплексов и десантов на основе полученного опыта в Сирийской Арабской Республике»,— рассказал он.

Он подчеркнул, что учения проводились на фоне обострения ситуации в Афганистане и угрозы проникновения террористических групп в приграничные страны Центральной Азии.

Вместе с тем Лапин выразил надежду, что «будущие совместные действия позволят укрепить боевое содружество» и обезопасить страны от возможной агрессии извне.

9 августа стало известно, что российская авиация в рамках учений на границе Таджикистана намерена отработать уничтожение живой силы и техники потенциального врага ракетно-бомбовыми ударами.

Ранее, 8 августа, российские военнослужащие вернулись в места дислокации из Узбекистана после проведения учения на границе с Афганистаном. В учении приняли участие около 1,5 тыс. военнослужащих Вооруженных сил РФ и Узбекистана. Маневры проводились со 2 по 6 августа.

2 августа Россия увеличила численность военных, задействованных в трехсторонних учениях России, Узбекистана и Таджикистана рядом с границей Афганистана, до 1,8 тыс. человек, количество военной техники было также увеличено вдвое — до 420 единиц.

Ситуация в Афганистане обострилась на фоне вывода США своих военных, которые находились в стране на протяжении 20 лет. За это время так и не удалось достичь стабильного мира в регионе и налаживания политической ситуации в стране. Вывод войск начался в начале мая, завершить его планируют до конца августа.

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