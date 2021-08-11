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ТАСС

Огнеметчики России уничтожили укрывшихся в пещерах "боевиков" на учениях в Таджикистане

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Шмель
Результат стрельбы огнемета Шмель.
Источник изображения: © РИА Новости / Виталий Аньков

Стрельбы велись из огнеметов различными видами боеприпасов, как одиночными выстрелами, так и залпами огнеметных отделений

ПОЛИГОН ХАРБ-МАЙДОН /Республика Таджикистан/, 10 августа. /ТАСС/. Российские военнослужащие радиационной, химической и биологической защиты уничтожили из реактивных пехотных огнеметов "Шмель" условных боевиков в ходе совместного учения представителей РФ, Таджикистана и Узбекистана на полигоне Харб-Майдон в Таджикистане.

Ранее в ходе активной фазы военнослужащие при поддержке авиации отразили атаку условных боевиков, которые прорвали границу на юге Таджикистана.

"При наступлении мотострелковых подразделений России, Таджикистана и Узбекистана мелкие группы боевиков, используя горную местность, укрылись в скальных пещерах и ходах сообщений. Личному составу огнеметных подразделений, приданных на усиление мотострелков, была поставлена задача подавить выявленные цели. Расчеты на бронетранспортерах БТР-82А выдвинулись в назначенный район и произвели уничтожение укрывшейся живой силы. Стрельбы велись из огнеметов различными видами боеприпасов, как одиночными выстрелами, так и залпами огнеметных отделений на дальности до 700 метров", - сообщили в пресс-службе.

В пресс-службе добавили, что огнеметчики в интересах наступления своих главных сил обеспечили прорыв района противника, оборудованного долговременными огневыми точками.

Всего в учениях трех стран задействованы 2,5 тыс. военнослужащих, из которых 1,8 тыс. из России, и около 500 единиц вооружения и военной техники. Основу российского воинского контингента на учениях составляют подразделения 201-й военной базы. В ЦВО отмечали, что учения проводятся на фоне дестабилизации обстановки в соседнем Афганистане в целях отработки вопросов отражения возможных угроз и практического взаимодействия по обеспечению безопасности и сохранению стабильности в Центральноазиатском регионе.

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Страны
Афганистан
Россия
Таджикистан
Узбекистан
Продукция
БТР-82
БТР-82А
Проекты
Военные учения
ЯО
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