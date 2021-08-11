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Известия.ru

Су-25 обеспечили огневую поддержку на учениях на границе Афганистана

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Источник изображения: Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Полегенько

Штурмовики Су-25 в рамках трехсторонних учений России, Таджикистана и Узбекистана обеспечили огневую поддержку мотострелковых и танковых подразделений. Об этом во вторник, 10 августа, сообщила пресс-служба Центрального военного округа.

Кроме того, российскими военнослужащими было обеспечено прикрытие высадки воздушного десанта.

Отмечается, что летчики вылетели с аэродрома Гиссар, после чего осуществили серию групповых авиационных ударов с применением более 350 неуправляемых авиационных ракет С-8 класса «воздух-поверхность» по мишеням, которые выступили в качестве колонны легкобронированной техники и скопления живой силы незаконного вооруженного формирования.

Авиационные удары были осуществлены на скорости, показатели которой оцениваются от 650 до 700т км/ч, и высоте, которая составила от 50 до 2,5 тыс. метров. Российские штурмовики также отработали навыки сложного пилотирования и выполнили уход из-под ударов переносных зенитных ракетных комплексов врага.


Ранее этим же днем, 10 августа, стало известно о старте активной фазы совместных военных учений России, Таджикистана и Узбекистана.

9 августа российская авиация в рамках учений на границе Таджикистана намерена отработать уничтожение живой силы и техники потенциального врага ракетно-бомбовыми ударами.

8 августа сообщалось, что российские военнослужащие вернулись в места дислокации из Узбекистана после проведения учений на границе с Афганистаном. Согласно данным ЦВО, в учениях приняли участие около 1,5 тыс. военнослужащих вооруженных сил РФ и Узбекистана. Маневры проводились со 2 по 6 августа в районе, который граничит с Афганистаном.

5 августа в ходе маневров в Сурхандарьинской области Узбекистана военнослужащие проверили накопленный боевой опыт, а также выработали оптимальные формы применения войск и общие подходы к ведению военных действий.

В тот же день сообщалось, что российские военнослужащие в ходе совместных с Таджикистаном и Узбекистаном учений испытали новые образцы военной техники. В первые дни учений военнослужащие совершили 15-километровый марш, преодолев противопехотные заграждения, ров с водой, разрушенную стену и туннель. Огневые группы отработали упражнения армейской тактической стрельбы.

2 августа Россия увеличила численность военных, задействованных в трехсторонних учениях России, Узбекистана и Таджикистана рядом с границей Афганистана, до 1,8 тыс. человек, количество военной техники было также увеличено вдвое — до 420 единиц.

28 июля российские подразделения в Таджикистане завершили перегруппировку войск рядом с границей Афганистана. Военнослужащие совершили 200-километровый марш в сопровождении вертолетов армейской авиации.


Учения проходят на фоне обострения ситуации в Афганистане. На фоне вывода американских военнослужащих из Афганистана в стране усилилось противостояние правительственных сил с боевиками движения «Талибан» (запрещено в РФ), которые овладели значительными территориями в сельских районах и развернули наступление на крупные города.

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