В ожидании тяжеловеса

Проект транспортного самолета ПАК ТА никак не примет реальных очертаний

В интервью от 30 июля текущего года Сергей Ярковой, занимающий должность первого заместителя генерального директора ПАО «Объединенная авиастроительная корпорация», отметил, что характеристики создаваемого отечественными авиастроителями ПАК ТА претерпят кардинальные изменения в лучшую сторону. По его мнению, существенное расширение ключевых параметров предполагает наличие у перспективного авиационного комплекса транспортной авиации герметичной грузовой кабины, возможности десантирования груза и способности к приземлению на грунтовые ВПП. При этом Сергей Ярковой высказался о безусловной перспективности этого направления развития российской авиации, в том числе и для ее гражданского кластера.

Несколько лет назад в Российской Федерации стартовал проект по разработке и созданию «Перспективного авиационного комплекса транспортной авиации», ПАК ТА. В настоящее время проводятся научно-исследовательские работы по определению внешнего облика и ключевых летно-технических и эксплуатационных характеристик будущего самолета, способного стать полноценной заменой проверенным годами, но морально и технически устаревшим Ан-22 «Антей», Ил-76 и Ан-124 «Руслан». Примечательно, что живой интерес к созданию перспективного тяжелого транспортника проявляет не только оборонное ведомство России, но и крупнейшие отечественные авиаперевозчики. Так, одна из российских грузовых авиакомпаний «Волга – Днепр» планирует потратить на приобретение двух десятков американских Boeing 747-8F несколько миллиардов долларов, которые при наличии соответствующего предложения от отечественного производителя с большой долей вероятности остались бы в России.

Как все начиналось

Впервые о создании перспективного авиационного комплекса в интересах командования военно-транспортной авиации Военно-воздушных сил Российской Федерации заговорили в 2014 году. Военно-промышленная комиссия, сформированная при правительстве России, запланировала в срок до 2024 года поставить в действующие части ВТА РФ 80 единиц тяжелых транспортных самолетов, созданных в рамках реализации проекта ПАК ТА. Вначале даже предполагалось, что эти машины будут летать на сверхзвуковых скоростях (до 2000 км/ч или 1,62 М), что позволит им достигать любой географической точки не более чем за семь часов. Кроме того, оборудование новых военно-транспортных самолетов многоуровневой палубой, оснащенной системой автоматической погрузки (разгрузки), обеспечило бы им возможность доставки и выброски десанта с любой техникой, стоящей на вооружении ВДВ Российской Федерации.

Весной 2015 года в средствах массовой информации стали появляться сообщения, содержащие несколько больше конкретики в отношении проекта ПАК ТА. Базой комплекса, призванного заменить Ил-76 и Ан-124 «Руслан», назвали Ил-106. В качестве основной характеристики тактико-технического задания на разработку этой машины определили ее грузоподъемность, которая должна будет достигать 80–100 тонн. Разработчиком перспективного военно-транспортного самолета было назначено ПАО «Авиационный комплекс имени С. В. Ильюшина», специалисты которого уже имели немалый опыт в разработке подобной авиатехники.

“Основными машинами, используемыми силовыми структурами, являются легкие транспортные самолеты Ан-26, Ан-74, средние Ан-12, тяжелые Ил-76 и сверхтяжелые Ан-124 «Руслан»”

В августе того же года Николай Таликов, занимающий должность генерального конструктора ПАО «Авиационный комплекс имени С. В. Ильюшина», сообщил о готовности технического проекта и передаче его на рассмотрение Министерству обороны России, выступающему в качестве заказчика. Он отметил, что в построении нового самолета будет использована традиционная схема, а не озвученная ранее главой «Ильюшина» концепция «несущего фюзеляжа».

Спустя четыре месяца Николай Таликов поделился подробностями развития проекта «Перспективного авиационного комплекса транспортной авиации». В частности, он сказал: «Предположительно, это будет широкофюзеляжный самолет взлетной массой около 250 тонн, оборудованный кормовой рампой. В роли силовой установки рассматриваются двигатели ПС-90А1. Тяга каждого из четырех силовых агрегатов не превышает 17,4 тс, поэтому в перспективе планируется их замена на двухконтурные турбореактивные двигатели (ТРДД) нового поколения. Обсуждается вариант использования двух силовых агрегатов тягой 35–40 тс. Причем актуальность создания такого двигателя чрезвычайно высока – наряду с военно-транспортной в нем заинтересованы и представители гражданской дальнемагистральной авиации. Очевидно, что для создания подобной силовой установки необходимо объединение ресурсов ПАО «Объединенная авиастроительная корпорация» и АО «Объединенная двигателестроительная корпорация». АО «ОДК-Авиадвигатель» (г. Пермь) и ПАО «ОДК-Кузнецов» (г. Самара) уже заявили о готовности к началу работ по этому проекту».

В апреле 2016 года на III Съезде авиапроизводителей России заместитель главы оборонного ведомства РФ Юрий Борисов заявил о необходимости в самое ближайшее время приступить к серьезной работе над «сверхтяжелым транспортным самолетом», обещающим быть востребованным как Минобороны, так и гражданским рынком авиатехники.

В этом же году на полях Международного военно-технического форума «Армия» Сергей Вельможкин, представлявший делегацию ПАО «Авиационный комплекс имени С. В. Ильюшина», сказал, что внешний облик, габариты и грузоподъемность ПАК ТА продолжают находиться в стадии определения, а научно-исследовательские работы по реализации данного проекта планируется начать не ранее 2017 года. Им были озвучены некоторые ключевые требования к новой машине, в частности неприхотливость в обслуживании, универсальность и способность к взлету с грунтовых взлетно-посадочных полос.

В июне 2019 года в преддверии V Международного военно-технического форума «Армия» была озвучена очередная информация о начале разработки проекта ПАК ТА.

Актуальность проекта

Сегодня главными эксплуатантами тяжелых грузовых самолетов являются командование военно-транспортной авиации Военно-воздушных сил и Министерство по чрезвычайным ситуациям Российской Федерации. Основные машины, используемые силовыми структурами, - легкие транспортные самолеты Ан-26, Ан-74, средние Ан-12, тяжелые Ил-76 и сверхтяжелые Ан-124 «Руслан».

Основным разработчиком самолетов военно-транспортной авиации в советское время было предприятие, именуемое сейчас Государственное предприятие «Антонов» (г. Киев, Украина). Подавляющее большинство транспортных самолетов, использующихся в настоящее время Военно-воздушными силами и гражданскими авиаперевозчиками России, разработаны и построены в цехах этого предприятия. Распад Советского Союза негативно сказался на производительности «Антонова» – количество выпускаемых им машин уменьшилось в разы. Производство сверхтяжелых транспортных самолетов Ан-124 «Руслан» полностью прекращено.

Фото: livejournal.com

Крымская весна и последовавшие за ней события 2014 года привели к разрыву кооперационных связей предприятий Российской Федерации и Украины. В августе прошлого года руководство государственного предприятия «Антонов», следуя в русле необдуманных действий политического руководства Украины, запретило предприятиям российского авиапрома самостоятельно проводить техническое обслуживание «Русланов». Исчерпывается ресурс тех машин, которые сегодня еще могут подниматься в воздух. В перспективе возможен запрет самолетам этого типа пересекать воздушные границы России.

Каким его хотят видеть

Рассматривая в качестве одного из возможных вариантов Ил-106 как базу для создания перспективного авиационного комплекса в интересах военно-транспортной авиации Российской Федерации, можно сформулировать предположительный набор его летно-технических и эксплуатационных характеристик, а также некоторые особенности конструктивного исполнения. Прежде всего его грузоподъемность, а следовательно и объем грузового отсека (кабины), должен быть сопоставим с аналогичными показателями Ан-124 «Руслан», который он, в общем-то, и должен заменить. Напомним, что в соответствии с планами Военно-промышленной комиссии это должно произойти не позднее 2030 года. В качестве силовой установки планируется использовать четыре двухконтурных турбореактивных двигателя ПД-30 или два новых, созданных на базе ПД-14, силовых агрегата тягой не менее 20 тс каждый.

В качестве ключевых тактико-технических характеристик будущего ПАК ТА российские военные предпочитают видеть следующее:

Длина фюзеляжа 57,6 метра, высота 19,9 метра, размах крыла 68,5 метра, объем грузового отсека 1000 кубометров. При взлетной массе в 250 тонн самолет должен брать 80–120 тонн полезной нагрузки, иметь потолок 12 тысяч метров, вовсе не сверхзвуковую – 820–850 км/час – скорость и дальность порядка 12 тысяч километров.

Предполагаемый к использованию на перспективном военно-транспортном самолете комплекс бортового оборудования, несмотря на определенную специфику, достаточно традиционен для машин этого типа:

современный навигационный комплекс, включающий спутниковые системы;

«стеклянная кабина», имеющая несколько информационных дисплеев;

средства цифровой связи;

бортовая автоматизированная система контроля, обеспечивающая координацию работы двигателей, систем электроснабжения, кондиционирования и антиобледенения, гидросистем, шасси и так далее.

Десантно-транспортное оборудование ПАК ТА должно включать бортовые передвижные краны и системы погрузки-разгрузки. Ключевой задачей новой военно-транспортной машины разработчик определяет способность оперативной транспортировки тяжелой военной техники. Такой, как новые танки «Армата» и бронетехника, выполненная на ее платформе, самоходные артиллерийские орудия, установки пуска ракет тактического назначения, зенитные ракетные комплексы, реактивные системы залпового огня и противотанковые боевые машины типа «Спрут-СД».

Кроме того, заказчик в лице Министерства обороны Российской Федерации требует обеспечить возможность базирования перспективного авиационного комплекса транспортной авиации на снеговых и грунтовых аэродромах. Это тем более важно, поскольку такой способностью обладают все типы современных самолетов, используемых командованием военно-транспортной авиации ВВС РФ. Еще одним требованием, на неукоснительном исполнении которого настаивают военные, является возможность перевозки всего перечня вооружений, военной и специальной техники, предназначенной для транспортировки посредством авиации. Причем в техническом задании, кроме техники сухопутных войск, значатся радары радиотехнических войск, комплексы противовоздушной обороны, ударные и штурмовые вертолеты, а также самолеты, включая высотные всепогодные сверхзвуковые истребители-перехватчики МиГ-31БМ.

Виталий Орлов

Газета "Военно-промышленный курьер", опубликовано в выпуске № 30 (893) за 10 августа 2021 года