Опираясь на воздух

МДКВП «Зубр» доставляет десант со скоростью курьерского поезда

В самый разгар холодной войны Военно-морскому флоту Советского Союза стали нужны быстроходные корабли, способные реагировать на агрессивные действия вероятного противника на Балтийском и Черном морях на скоростях, прежде надводным кораблям недоступным. Было решено создать новый тип кораблей, которые обладали скоростью хода, существенно превышающей 40 узлов.

«Алмаз» выбрал Скеги

К новой для себя тематике в 60-е годы подключилось ленинградское ЦМКБ «Алмаз». Начать решили с малого – с десантных катеров на воздушной подушке.

Однако российские конструкторы хоть и действовали полностью автономно и самостоятельно, не были первопроходцами в этом классе морской техники. Еще с 1966 года американцы начали использовать во Вьетнаме катера на воздушной подушке PACV SK-5. Собственно, и они не были первыми. Они закупили у британцев примерно такие же катера и сделали свои за пару лет «по образу и подобию».

Однако утверждать, что это были боевые катера, некорректно. В условиях морского боя с серьезным противником им ничего не светило. PACV SK-5 - типичные штурмовые катера длиной 11 метров, вооруженные тремя пулеметами, предназначенные для борьбы с партизанами. Катера развивали скорость в 40 узлов и были амфибийными, то есть могли перемещаться и по заболоченной местности.

После окончания вьетнамской войны эти катера, а также следующие модели были переданы Береговой охране США – для преследования контрабандистов, наркодилеров, нелегальных эмигрантов и прочих клиентов американской полиции.

Правда, для задач десантирования войск сейчас американцы используют более солидные катера LCAC, которые способны перевозить один танк «Абрамс» массой 60 тонн или же 180 десантников на скорости в 40 узлов. Но, забегая вперед, отметим, что LCAC является бледной тенью малого десантного корабля на воздушной подушке типа «Зубр», который строился в 70-е годы.

“На двух заводах, Приморском ССЗ и ССЗ «Море», было построено 17 кораблей проекта «Зубр». Не все они дожили до нынешнего дня – многие были утилизированы, часть продана Греции и Китаю”

ЦМКБ «Алмаз», начав в 1965 году разработку десантного катера на воздушной подушке проекта 1205 «Скат», довело его к 1969 году до серийного производства. В кратчайшие сроки было построено 29 катеров, которые вмещали 40 десантников и развивали скорость в 49 узлов. Дальность хода составляла 200 миль. Катер был вооружен тремя гранатометами калибра 30 мм и двумя пулеметами калибра 7,62 мм.

Это была проба пера. Практически тогда же – в самом начале 70-х – начали строиться малые десантные корабли на воздушной подушке (МДКВП) проектов 1206 «Кальмар» и 12321 «Джейран». Каждая из двух серий включала в себя по 20 кораблей, построенных в Ленинграде на судостроительном заводе «Алмаз». «Кальмары» направили служить на Каспийскую флотилию, «Джейранов» – на Балтийский и Черноморский флот, а позже они начали поступать и на Каспий. Ни один из этих прекрасных кораблей не дожил до сегодняшнего дня. Последним был списан в 2010 году «Джейран» МДК-88.

Наиболее серьезными кораблями стали «Джейраны», имевшие водоизмещение 355 тонн. Длина достигала 46 м, а ширина – 20 м. Эта махина, приводимая в движение четырьмя аэродинамическими винтами, развивала скорость в 50 узлов. Дальность плавания составляла 300 миль при автономности пять суток. Главная энергетическая установка состояла из двух газотурбинных двигателей общей мощностью 32 тысяч л. с., приводящих в действие четыре воздушных винта и нагнетающих воздух под днище для образования воздушной подушки. Корабль был способен брать на борт до четырех плавающих танков ПТ-76, или пять БТР, или 200 десантников.

Это был существенный прорыв в области разработки и строительства боевых кораблей на воздушной подушке. «Джейран» стал в 70-е годы самым крупным в мире и самым грузоподъемным кораблем на воздушной подушке. И уступил он первенство другому кораблю, спроектированному в ЦМКБ «Алмаз». Собственно, и по нынешнее время рекорды, установленные «Алмазом», никто не побил.

Корабли на воздушной подушке, спроектированные в ЦМКБ «Алмаз», отличаются от американских десантных катеров по принципу создания воздушной подушки. «Американцы» – суда амфибийного типа, у них воздушная подушка мало ограничена по краям дна от «расползания» в пространстве. То есть они полностью подняты и над морем, и над сушей, чтобы иметь возможность преодолевать (перелетать) небольшие препятствия.

В кораблях «Алмаза» используется скеговый принцип создания воздушной подушки. По периметру днища установлены скеги – невысокие борта. При движении корабля они полупогружены в воду и не дают «расползаться» образованной под днищем воздушной подушке. Поэтому скегивые корабли и катера более экономичны, чем амфибийные, поскольку требуют меньшей затраты мощности в вентиляторах, нагнетающих под днище воздух.

Десантирование с ветерком

Надо сказать, что теория судов на воздушной подушке существует давно. Шведский философ Эммануил Сведенборг в 1716 году высказал идею такого принципа движения судов. В конце XIX сразу несколько изобретателей запатентовали различные способы управления «полетом корабля» и механизмы для создания воздушной подушки.

В первой половине ХХ века к теории движения на воздушной подушке приложил свою руку и Константин Эдуардович Циолковский в работе «Трение и сопротивление воздуха». Начались и практические попытки создания такого рода судов, которые имели более исследовательский, чем практический характер, о чем свидетельствует то обстоятельство, что ни одна из таких работ не завершилась серийным производством.

В Советском Союзе первые эксперименты со скегивыми катерами на воздушной подушке проводил в 30-е годы прошлого века конструктор Владимир Израилевич Левков. С 1934-го по 1939 год вначале в Ленинграде, а затем в Москве им были построены и испытаны десять катеров водоизмещением от 1,5 до 15 тонн. Командование ВМФ проявило интерес к этим работам, и можно было бы в скором времени ожидать практических результатов – то есть построения небольшой серии быстроходных катеров для нужд морского флота. Однако началась война, и все работы были свернуты. В мирное время адмиралы охладели к работам Левкова. И конструктор дослуживал отпущенный ему природой срок профессором на кафедре гидравлики Московского технологического института пищевой промышленности.

И уже потом, в середине пятидесятых годов, британский изобретатель Кристофер Кокерелл запатентовал судно на воздушной подушке SR-N1, на котором при большом стечении зевак в 1959 году пересек Ла-Манш за 20 минут. Именно он и считается отцом данного направления морской техники.

В середине 80-х годов ЦМКБ «Алмаз» завершило создание МДКВП проекта 12322 «Зубр», который стал рекордсменом практически по всем характеристикам. Корабли «Зубр» развивают скорость в 60 узлов. Они при этом и самые крупные среди КВП. При сравнительно небольшом водоизмещении в 555 тонн их длина достигает 57,3 метра, а ширина – 25,6 метра.

На двух заводах, Приморском ССЗ и ССЗ «Море», было построено 17 кораблей проекта «Зубр». Не все они дожили до нынешнего дня – многие были утилизированы, часть продана Греции и Китаю. Лишь два корабля – «Евгений Кочешков» и «Мордовия» – находятся в строю Балтийского флота. Сейчас им по три десятка лет – не такой уж и почтенный возраст для боевых кораблей. К тому же самый роковой период они уже пережили – 90-е и начало нулевых годов, когда собратья «Кочешкова» и «Мордовии» массово шли на слом или продавались в ВМС других стран.

Фантастическая скорость хода обусловлена высочайшей мощностью, подаваемой как на нагнетающие воздух под днище механизмы, так и на движители. Суммарная мощность газотурбинной силовой установки равна 50 тыс. л. с. Воздушную подушку создают четыре агрегата с осевым рабочим колесом диаметром 2,5 метра. Движение корабля обеспечивают установленные на корме три толкающих воздушных винта диаметром 5,5 метра. Винты с регулируемым шагом способны работать и в реверсивном режиме, обеспечивая торможение корабля.

При весьма скромном водоизмещении «Зубр» способен брать на борт 150 тонн полезной нагрузки, к коей относятся десантники и их специальная техника. Корабль может перевозить три основных боевых танка и 140 десантников. Или 500 десантников без техники. На такое не способен ни один скоростной десантный корабль.

Надо сказать, что столь скоростной ход, который следует называть полетом, накладывает на конструкторов дополнительные задачи. Необходимо бороться с вибрациями, повышенным шумом и тряской, которая возникает при ударах корабля о волны даже при незначительном волнении моря. А «Зубр» способен выполнять боевые задания даже при волнении в восемь баллов. И эти задачи «Алмазу» удалось решить в значительной степени. Для компенсации негативных механических и акустических явлений были широко использованы демпфирующие и звукопоглощающие материалы. Для экипажа созданы комфортные условия. Например, в кубриках и прочих помещениях установлены кондиционеры.

Компактные ракетные монстры

Еще один вид сверхскоростных кораблей, которые были спроектированы в ЦМКБ «Алмаз» в 80-е годы, – малые ракетные корабли на воздушной подушке (МРКВП) проекта 1239 «Сивуч». В конце 80-х годов на Зеленодольском судостроительном заводе были построены два корабля этого проекта – «Бора» и «Самум», хоть и предполагалось, что их будет 16. Но наступили 90-е годы, и деятельность судостроительной отрасли была свернута.

Но построенные корабли удалось сохранить. После планового ремонта на 13-м СРЗ Черноморскому флоту вернули «Бору». Скоро завершится и ремонт «Самума».

МРКВП проекта 1239, построенные по схеме катамарана, обладают прекрасными мореходными качествами и скоростью в 48 узлов. Правда, на государственных испытаниях они развивали скорость в 55 узлов. Но в процессе опытной эксплуатации была найдена оптимальная скорость движения.

«Бора», как и «Самум», имеет полное водоизмещение в 1000 тонн. Длина – 64 метра, ширина – 17,2 метра. Осадка – 3,8 метра при выключенных нагнетателях воздуха, 1 метр – с нагнетателями. Суммарная мощность энергетической установки – 56 тыс. л. с. Дальность плавания – 2500 миль, автономность – 10 суток. Мореходность корабля – восемь баллов включительно. В отличие от «Зубра» и других МДКВП, на кораблях «Сивуч» в качестве движителей используются не воздушные, а гребные винты.

По водоизмещению «Бора» и «Самум» дотягивают лишь до класса малых ракетных кораблей. В то же время по ударной мощи их следует отнести к классу корветов. Это стало возможным благодаря большой площади палубы, на которой удалось разместить солидный объем вооружения.

Главное ударное оружие корабля – восемь противокорабельных ракет «Москит», которые способны поражать надводные корабли противника водоизмещением до 20 тысяч тонн. Ракеты сверхзвуковые, на финише развивающие скорость в 2,8 М. Полет происходит на высотах 7–20 метров. Дальность в зависимости от профиля полета – от 120 до 250 километров.

Есть артиллерийская установка АК-176 калибра 76 мм, а также два шестиствольных артиллерийских автомата АК-630 калибра 30 мм. Для противовоздушной обороны используются две пусковые установки ЗРК «Оса-М» с комплектом из 20 зенитных ракет.

Скорости XXI века

В современной России такие корабли уже не строят. Судостроительная отрасль сосредоточилась на скоростных катерах. У них отсутствует воздушная подушка и в качестве движителей используются водометы.

Правда, в некоторых проектах быстроходных катеров воздушную подушку заменила воздушная каверна. От подушки этот метод отличается тем, что воздух под днище не нагнетается. Каверна, или воздушный пузырь, образуется при движении катера за счет особой геометрии днища. Катера такой системы проектируются в нижегородском ЦКБ по судам на подводных крыльях имени Р. Е. Алексеева. Самая мощная разработка – десантные катера проекта 21820 «Дюгонь». Развивают скорость в 35 узлов. Водоизмещение – 280 тонн. Длина – 45 метра, ширина – 8,5 метра. Способны перевозить два танка, или четыре БТР, или 90 десантников.

Десантные катера проекта 02510 БК-16 спроектированы и производятся на ССЗ «Рыбинские верфи». Катер невелик, способен доставлять 19 десантников на расстояние до 400 миль, но при этом развивает скорость в 42 узла.

Патрульные катера проекта 03160 «Раптор» еще быстроходнее – их скорость полного хода достигает 48 узлов. При водоизмещении в 23 тонны и длине 17 метров вмещают до 20 спецназовцев. Корпус и надстройка бронированные. Оснащен тремя пулеметами, один из которых имеет калибр 14,5 мм. К постройке запланированы 24 катера, 17 из них уже эксплуатируются.

И, наконец, ЦМКБ «Алмаз» тоже решило «ввязаться в драку» контрактов с Минобороны. Спроектирована модификация советского десантного катера проекта 12061 – «Мурена-М». Катер на воздушной подушке, с газотурбинной силовой установкой и фирменной алмазовской скоростью в 55 узлов. При полном водоизмещении в 150 тонн «Мурена-М» имеет длину 31 метр и ширину 15 метров. Способна перевозить основной боевой танк, или два БМП, или 130 десантников.

Владимир Тучков

Газета "Военно-промышленный курьер", опубликовано в выпуске № 30 (893) за 10 августа 2021 года