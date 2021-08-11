Вблизи таджикско-афганской границы началась активная фаза учений с участием российских военных

ПОЛИГОН ХАРБ-МАЙДОН (Таджикистан), 10 авг – РИА Новости. Активная фаза учений с участием 2,5 тысячи военных из России, Таджикистана и Узбекистана стартовала на полигоне Харб-Майдон в 20 километрах от таджикско-афганской границы, сообщили журналистам в пресс-службе Центрального военного округа во вторник.

"Экипажи армейской авиации России и Таджикистана применили способ огневой поддержки наступающих наземных подразделений "вертолетная карусель", уничтожив укрепленный район незаконного вооруженного формирования. Действуя в составе звеньев, экипажи боевых вертолетов Ми-24, выстроившись в боевой порядок "круг", наносили непрерывное огневое поражение по коммуникациям, командным пунктам и ходам сообщения района, занятого противником. Для этого летчики использовали неуправляемые авиационные ракеты С-8 класса "воздух-поверхность", - сообщили в пресс-службе.

В ЦВО добавили, что для зачистки местности и уничтожения оставшихся в живых "боевиков" вертолеты Ми-8 высадили тактический воздушный десант, обеспечив огневую поддержку мотострелкам с воздуха.

"Также летчики отработали способы ухода от средств противовоздушной обороны противника на предельно малых высотах с учетом особенностей горного рельефа местности. Всего в результате авиационного удара экипажи вертолетов поразили более 100 наземных целей", - уточнили в округе.

Также в округе сообщили, что российские военные остановили с помощью "огненного вала" условных нарушителей границы.

"По замыслу розыгрыша, незаконное вооруженное формирование на пикапах повышенной проходимости прорвало границу и вклинилось вглубь территории. Заманив условного противника в заданный район, военные инженеры подорвали управляемые фугасные снаряды, создав "огненный вал". Для этого был применен метод сочетания огневых фугасов и противотанковых мин, расставленных в шахматном порядке", - рассказали в пресс-службе.

В округе уточнили, что для защиты передовых подразделений от заминированных автомобилей артиллеристы применили противотанковые управляемые ракеты, уничтожив начиненные взрывчаткой транспортные средства на удалении до двух километров.

В учениях принимают участие российские ударные вертолеты Ми-24, а также транспортно-боевые вертолеты Ми-8 различных модификаций. Всего в учениях трех стран задействованы 2,5 тысячи военных, из которых 1,8 тысячи из России, и около 500 единиц вооружения и военной техники. Основу российского контингента на учениях составляют подразделения 201-й военной базы (дислоцироуется в Таджикистане). Учения проводятся на фоне дестабилизации обстановки в соседнем Афганистане.