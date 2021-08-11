КНДР осудила решение Южной Кореи провести совместные военные учения с США

Гонконг. 10 августа. ИНТЕРФАКС - Сестра северокорейского лидера Ким Чен Ына и заместитель заведующего отделом ЦК Трудовой партии Кореи Ким Е Чжон во вторник обрушилась с критикой на Южную Корею и США за проведение совместных военных учений, сообщает ЦТАК.

"Вооруженные силы США и Южной Кореи в конечном итоге начали совместные военные учения, которые еще больше способствуют нестабильности", - говорится в заявлении Ким Е Чжон.

Она выразила сожаление о решении южнокорейских властей начать военные учения, назвав данные действия "предательством".

"Мы укрепим нашу национальную оборону и сильные превентивные возможности, чтобы быстро реагировать на любые военные действия", - добавила Ким Е Чжон.

Совместные военные учения Южной Кореи и США ежегодно проходят в августе.

Во вторник обе страны начали предварительную подготовку к учениям, которые должны стартовать на следующей неделе.

Пхеньян уже давно выступает против подобных учений, осуждая их как репетицию вторжения.

Ранее сестра лидера КНДР предупреждала, что ежегодные летние военные учения между Южной Кореей и США плохо отразятся на межкорейских отношениях.