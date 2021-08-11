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ТАСС

Источник: судоремонтный завод Черноморского флота остается в структуре Минобороны

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Рабочие "Объединенной судостроительной корпорации"
Рабочие "Объединенной судостроительной корпорации".
Источник изображения: © РИА Новости / Алексей Даничев

По словам собеседника агентства, планировавшаяся ранее передача предприятия в состав Объединенной судостроительной корпорации не состоится

МОСКВА, 10 августа. /ТАСС/. Судоремонтный завод (СРЗ) Черноморского флота остается в структуре военного ведомства РФ, планировавшаяся ранее передача предприятия в состав Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) не состоится. Об этом ТАСС сообщил источник в оборонно-промышленном комплексе.

"Черноморский 13-й судоремонтный завод сохранится в структуре Минобороны. Его передача в состав ОСК отменена", - сказал собеседник агентства.

По его словам, соответствующее решение принято в конце прошлого месяца. В настоящее время завершается разработка концепции развития производственной базы предприятия в составе военного ведомства. В конце августа она будет представлена коллективу 13-го СРЗ.

В 2017 году завод планировалось передать от Минобороны РФ в структуру ОСК. Первым шагом в процессе передачи должно было стать акционирование предприятия, которое планировалось завершить в начале 2020 года. Однако в начале августа этот процесс был приостановлен.

13-й СРЗ определен единственным исполнителем по ремонту и сервисному обслуживанию кораблей и судов Черноморского флота до 2022 года. Он является единственным предприятием в Азово-Черноморском регионе, которое может выполнять такой большой спектр работ для ЧФ.

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Страны
Россия
Компании
Минoбороны РФ
ОСК
Проекты
2020-й год
ЧФ
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