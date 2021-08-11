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Известия.ru

В России разработали беспилотник для мониторинга радиоактивного заражения

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Источник изображения: Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков

Военная академия Ракетных войск стратегического назначения имени Петра Великого запатентовала модульный беспилотник, с помощью которого, кроме прочего, можно будет отслеживать, обрабатывать и передавать данные о химическом и радиоактивном заражении. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на материалы Федерального института промышленной собственности.

«Изобретение относится к области авиационной техники, а именно к беспилотным летательным аппаратам (БЛА) и комплексам в области специальной техники, являющимся дистанционно управляемым или автономно управляемым летательным аппаратом с вертикальным взлетом и посадкой как на твердую, так и на водную поверхности, с системой защиты тяговых винтов», — сообщает патент устройства.

У летательного аппарата жесткий несущий каркас: на центральной оси закреплены два противоположно вращающихся двигателя, герметичные модули скреплены с несущей рамой и друг с другом, вместе они создают аэродинамический профиль с защитной сеткой сверху и снизу.

Беспилотник можно применять в лесах, городской среде и даже в помещениях, где есть вероятность столкновения с предметами или с кем-либо живым.

«Мониторинг осуществляется днем и ночью, в благоприятных и ограниченных метеоусловиях. Наряду с этим беспилотный летательный аппарат обеспечивает поиск потерпевших аварию (катастрофу) технических средств и пропавших групп людей», — также говорится в документе.

Грузоподъемность БЛА составила до 0,6 кг.

Уже в 2022 году Россия начнет готовить в военных учебных заведениях командиров подразделений беспилотных летательных аппаратов.

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