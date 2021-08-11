Только в России для танков создали осколочно-фугасные управляемые ракеты

Источник изображения: Фото: ЗиД, "Вестник Мордовии"

Обычно, когда говорят об управляемом вооружении российских основных боевых танков, то, прежде всего, упоминают ракеты с кумулятивными боевыми частями, способными уничтожать вражескую технику на дистанции 5000 метров.

Однако у нас также созданы 125-мм выстрелы ЗУБК20Ф с управляемой ракетой 9М119МФ и ЗУБК20Ф1 с управляемой ракетой 9М119МФ1 осколочно-фугасного действия. Как сообщается на сайте предприятия - ОАО "Завод имени В.А. Дегтярева", где изготавливается это уникальное оружие, боеприпасы предназначены для поражения живой силы противника, расположенной на открытой местности, укрытой в полевых сооружениях всех типов и капитальных сооружениях.

Источник изображения: Фото: ЗиД, "Вестник Мордовии"

Дальность полета - 3500-5000 метров. Наведение ее на цель осуществляется лазерным лучом.

Кроме упомянутых выше объектов возможно применение для уничтожения военной техники и вооружения, автобронетанковой техники, включая танки.

Допускается боевое применение выстрелов после шестичасового пребывания при температуре окружающего воздуха минус 60°С или плюс 60°С.