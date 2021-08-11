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Украина на границе с Белоруссией защитилась «Ореандой»

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Источник изображения: Фото: Глеб Гаранич / Reuters

Воздушные силы Украины (ВСУ) на границе с Белоруссией установили на боевое дежурство машины автоматизированной системы управления (АСУ) авиацией и противовоздушной обороной «Ореанда», сообщает Defense Express.

Информационно-консалтинговое агентство отмечает, что размещение подобной системы позволит «защитить» Украину от «агрессивных действий РФ в воздушном пространстве». Defense Express пишет, что развертывание «Ореанды» произошло перед российско-белорусскими учениями «Запад-2021», намеченными на осень.

Характеристики данной системы, которую ВСУ получили в 2016 году, не раскрываются. «Система "Ореанда" должна быть основным источником данных для Единой АСУ ВСУ по воздушной обстановке», — говорится в публикации.

В августе бывший президент и бывший главный конструктор украинского госпредприятия «Антонов» Александр Лось заявил, что Украине на замену устаревающих советских истребителей МиГ-29 и Су-27 лучше всего подходит американский F-15EX Eagle II, а не американский F-35 Lightning II, который «видят» российские радиолокационные станции.


Иван Потапов

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