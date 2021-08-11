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Российская газета

Как военная авиация тушит пожары в регионах России

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Источник изображения: rg.ru

Два военно-транспортных самолета Ил-76, участвующие в ликвидации пожара на территории Мордовского государственного природного заповедника, за сутки сбросили на очаги пламени более 210 тонн воды. В опасные районы их экипажи летали пять раз. Об этом в понедельник сообщили в Минобороны РФ.

"Всего за пять дней было выполнено 22 вылета самолетов Ил-76 и сброшено на очаги пожара в заданном районе 924 тонны воды", - проинформировали в ведомстве.

Мордовия - далеко не единственный российский регион, где военная авиация помогает бороться с природными бедствиями. В Минобороны напомнили, что по решению главы ведомства Сергея Шойгу армейские транспортники Ил-76, оборудованные специальными выливными авиационными приборами емкостью 42 тонны еще летают на тушение пожаров в Оренбургской и Иркутской областях, а также Якутии.

В Оренбуржье за минувшие сутки военно-транспортные самолеты трижды отправлялись к местам распространения пламени в районе населенного пункта Кувандык. Там они сбросили на охваченную огнем землю 126 тонн воды. "За два дня на очаги пожара в данном регионе самолетами ВТА сброшено 210 тонн воды", - сообщили в военном ведомстве.


Юрий Гаврилов

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