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Российская газета

До конца года ВМФ получит три подлодки

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Источник изображения: Павел Львов/РИА Новости

В понедельник, 9 августа, подтвердились сведения о том, что до конца 2021 года наш Военно-морской флот получит на вооружение три новейшие атомные подводные лодки. Речь идет не просто о современной боевой технике, а о носителях мощнейших ударных систем, в том числе уникального беспилотного ядерного подводного комплекса "Посейдон".

"До конца года "Севмаш" передаст ВМФ России три лодки: "Князь Олег", "Новосибирск" и "Белгород", - сообщил РИА Новости информированный источник в кораблестроительной отрасли страны. Названы даже сроки их поступления на флот. "Князь Олег" проекта 955А "Борей - А" - в сентябре. Многоцелевой "Новосибирск" проекта 885М "Ясень - М" - в декабре. Тогда же подводники получат и экспериментальную лодку "Белгород".

Напомним, что в конце прошлого месяца о скорой передаче ВМФ трех лодок заявил гендиректор "Севмаша" Михаил Будниченко. Именно на этом предприятии выпускают подводные корабли для российского ВМФ. Правда, тогда Будниченко не уточнял, о каких именно субмаринах идет речь.

Между тем этот вопрос заслуживает отдельного разговора. Вот что известно об атомном подводном крейсере стратегического назначения К-549 "Князь Владимир". Эта лодка - четвертая в серии 955-х "Бореев" и первая, выпущенная в модернизированном варианте с литерой "А".

По сведениям из открытых источников, в отличие от предыдущих подлодок того же проекта - "Юрия Долгорукого", "Александра Невского" и "Владимира Мономаха", - эта субмарина обладает меньшей шумностью, лучшей маневренностью, повышенной способностью удержания на глубине и более современной системой управления бортовым вооружением.

Подводный беспилотный комплекс "Посейдон" могут оснащать обычными или ядерными боеприпасами

Сам арсенал у подводного крейсера стратегического назначения очень внушительный. Помимо шести торпедных аппаратов калибра 533 мм, лодку также оснастили торпедо-ракетами и зенитно-ракетным комплексом. Но главное ударное средство субмарины - морская "Булава". Их на лодке 16 штук. В СМИ были сообщения, что каждая трехступенчатая твердотопливная ракета несет шесть боевых блоков индивидуального наведения. На дальности порядка 10 тысяч километров "Булава" может поразить цель с вероятным отклонением от нее всего на 120-350 метров. Учитывая, что морская ракета является носителем ядерного заряда, - это совсем немного.

Многоцелевой "Новосибирск" - первая серийная атомная подводная лодка проекта 885М. Она вооружена ракетами "Оникс" и "Калибр-ПЛ". Мощь и эффективность "Калибра", как известно, проверили в реальной боевой обстановке. Этими ракетами обстреливали хорошо укрепленные позиции и объекты международных террористов в Сирии. Важная деталь: именно подлодку проекта "Ясень" - субмарину "Северодвинск" выбрали в качестве базовой для испытаний гиперзвуковой ракеты "Циркон".

А экспериментальным носителем другой оружейной новинки - подводного беспилотного комплекса - станет подлодка специального назначения "Белгород". О разработке "Посейдона" президент России Владимир Путин впервые объявил в Послании Федеральному Собранию в 2018 году. По его словам, такие беспилотники могут быть оснащены как обычными, так и ядерными боеприпасами, что позволит им поражать широкий спектр целей, в том числе авианосные группировки, береговые укрепления и инфраструктуру.


Юрий Гаврилов

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