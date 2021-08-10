Новая Война Судного дня. Возможно ли столкновение между Израилем и Россией

Журнал The National Interest заявил о рисках противостояния Москвы и Тель-Авива в Сирии
Военная активность Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) в Сирии и заявления Тель-Авива о готовности нанести удары по Ирану могут стать причиной полноценного военного конфликта между Россией и Израилем в самом ближайшем будущем. С таким радикальным прогнозом выступил влиятельный американский консервативный журнал The National Interest. «Газета.Ru» разбиралась, что не так с этим прогнозом.
Автор статьи в The National Interest Майкл Пек считает, что Израиль не собирается отказываться от нанесения авиационных и ракетных ударов по территории Сирийской Арабской Республики (САР). При этом Тель-Авив преследует стратегическую цель ослабить влияние в САР Ирана, военные советники которого помогают официальному Дамаску в борьбе с исламистами и вооруженной оппозицией. Нахождение этих советников в Сирии крайне беспокоит Израиль. Пек отмечает, что «одновременно с этим тысячи российских военных находятся на построенных в Сирии базах, есть риск их попадания под перекрестный огонь». Инцидент такого рода и может стать причиной конфликта между израильскими и российскими силами.
При этом Майкл Пек ссылается опыт Войны Судного дня 1973 года между коалицией арабских государств и Израилем. Тогда СССР пригрозил направить в Египет войска, если Израиль не согласится на прекращение огня. Эта аналогия The National Interest не до конца понятна. Во-первых, несмотря на чрезвычайно непростые отношения, до открытого конфликта между СССР и Израилем дело тогда не дошло. Во-вторых, сегодня ситуация радикально отличается от 1973 года.
«Посудите сами. Россия, как и во времена «холодной войны», находится в конфронтации с США и Европой. А также с теми странами, кто на них ориентирован и зависит от них. Контур конфронтации во многом повторяется. За исключением одного элемента — как раз отношений с Израилем, с которым СССР не имел даже дипломатических отношений. Это важный канал взаимодействия между Россией и западным миром. Важный и для Москвы, и для Тель-Авива», — продолжил Арбатов. Академик отметил, что ситуация в Сирии, где потенциально возможен огневой контакт российских и израильских военных, будет оставаться «очень напряженной», но стороны даже в случае такого контакта будут искать пути решения острых и болезненных вопросов, а не форсировать их эскалацию.
В качестве примера Арбатов привел инцидент с воздушным судном радиоэлектронной разведки Ил-20 Воздушно-космических сил (ВСК) России. Самолет был сбит в сентябре 2018 года советским комплексом С-200, находящимся на вооружении сирийской армии, после атаки израильскими истребителями F-16 по целям в сирийской провинции Латакия. С-200 отвечал на атаку израильтян, а российский самолет попал под «дружественный огонь».
В официальном заявлении Министерство обороны России возложило вину за гибель Ил-20 на израильскую сторону, обвинив ВВС Израиля в том, что они не предупредили о планируемой атаке заранее и спровоцировали огонь сирийцев по российскому самолету. Тем не менее, несмотря на громкие заявления, конфликт не получил развития. «Москва и Тель-Авив стараются не допустить эскалации и будут делать это впредь», — резюмировал Арбатов.
В своей статье в The National Interest Майкл Пек ссылается также на некий анонимный источник в ЦАХАЛ, который говорит о настороженном и даже откровенно враждебном отношении военнослужащих Армии обороны Израиля к российским военным, находящимся на территории САР. Такое критическое отношения якобы может стать дополнительным фактором, который может повлиять на возникновение масштабного конфликта.
Это утверждение как минимум спорно. «В ЦАХАЛ довольно много выходцев из бывших советских республик или их детей, — рассказал «Газете.Ru» подполковник ЦАХАЛ в отставке, научный сотрудник Израильского технологического института («Техниона) Борис Лейбин. — Многие из них говорят на русском, их друзья и родственники живут в России, до пандемии они ездили туда в гости и по делам. Несмотря на все сложности, нервозность и очень непростые расклады в Сирии, антироссийских настроений в израильской армии нет как на уровне рядового состава, так и на уровне генералитета».
«Люди как раз опасаются и не хотят возможных эксцессов с русскими. Не потому что боятся сражаться с ними, а потому что не считают русских врагами. В регионе у Израиля достаточно других врагов», — заключил Лейбин.
Андрей Веселов