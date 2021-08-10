Новая Война Судного дня. Возможно ли столкновение между Израилем и Россией

Журнал The National Interest заявил о рисках противостояния Москвы и Тель-Авива в Сирии

Военная активность Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) в Сирии и заявления Тель-Авива о готовности нанести удары по Ирану могут стать причиной полноценного военного конфликта между Россией и Израилем в самом ближайшем будущем. С таким радикальным прогнозом выступил влиятельный американский консервативный журнал The National Interest. «Газета.Ru» разбиралась, что не так с этим прогнозом.

Автор статьи в The National Interest Майкл Пек считает, что Израиль не собирается отказываться от нанесения авиационных и ракетных ударов по территории Сирийской Арабской Республики (САР). При этом Тель-Авив преследует стратегическую цель ослабить влияние в САР Ирана, военные советники которого помогают официальному Дамаску в борьбе с исламистами и вооруженной оппозицией. Нахождение этих советников в Сирии крайне беспокоит Израиль. Пек отмечает, что «одновременно с этим тысячи российских военных находятся на построенных в Сирии базах, есть риск их попадания под перекрестный огонь». Инцидент такого рода и может стать причиной конфликта между израильскими и российскими силами.

При этом Майкл Пек ссылается опыт Войны Судного дня 1973 года между коалицией арабских государств и Израилем. Тогда СССР пригрозил направить в Египет войска, если Израиль не согласится на прекращение огня. Эта аналогия The National Interest не до конца понятна. Во-первых, несмотря на чрезвычайно непростые отношения, до открытого конфликта между СССР и Израилем дело тогда не дошло. Во-вторых, сегодня ситуация радикально отличается от 1973 года.

«Взаимоотношения России с Израилем сегодня это, по сути, единственное, что качественно отличается от положения, характерного для времен «холодной войны», — объяснил в беседе с «Газетой.Ru» академик РАН, руководитель Центра международной безопасности ИМЭМО Алексей Арбатов.

«Посудите сами. Россия, как и во времена «холодной войны», находится в конфронтации с США и Европой. А также с теми странами, кто на них ориентирован и зависит от них. Контур конфронтации во многом повторяется. За исключением одного элемента — как раз отношений с Израилем, с которым СССР не имел даже дипломатических отношений. Это важный канал взаимодействия между Россией и западным миром. Важный и для Москвы, и для Тель-Авива», — продолжил Арбатов. Академик отметил, что ситуация в Сирии, где потенциально возможен огневой контакт российских и израильских военных, будет оставаться «очень напряженной», но стороны даже в случае такого контакта будут искать пути решения острых и болезненных вопросов, а не форсировать их эскалацию.

В качестве примера Арбатов привел инцидент с воздушным судном радиоэлектронной разведки Ил-20 Воздушно-космических сил (ВСК) России. Самолет был сбит в сентябре 2018 года советским комплексом С-200, находящимся на вооружении сирийской армии, после атаки израильскими истребителями F-16 по целям в сирийской провинции Латакия. С-200 отвечал на атаку израильтян, а российский самолет попал под «дружественный огонь».

В официальном заявлении Министерство обороны России возложило вину за гибель Ил-20 на израильскую сторону, обвинив ВВС Израиля в том, что они не предупредили о планируемой атаке заранее и спровоцировали огонь сирийцев по российскому самолету. Тем не менее, несмотря на громкие заявления, конфликт не получил развития. «Москва и Тель-Авив стараются не допустить эскалации и будут делать это впредь», — резюмировал Арбатов.

В своей статье в The National Interest Майкл Пек ссылается также на некий анонимный источник в ЦАХАЛ, который говорит о настороженном и даже откровенно враждебном отношении военнослужащих Армии обороны Израиля к российским военным, находящимся на территории САР. Такое критическое отношения якобы может стать дополнительным фактором, который может повлиять на возникновение масштабного конфликта.

«Мягко говоря, русские нам не союзники. У нас есть один союзник, и это Соединенные Штаты. Русские пришли сюда совсем с другими целями», — утверждает анонимный источник The National Interest.

Это утверждение как минимум спорно. «В ЦАХАЛ довольно много выходцев из бывших советских республик или их детей, — рассказал «Газете.Ru» подполковник ЦАХАЛ в отставке, научный сотрудник Израильского технологического института («Техниона) Борис Лейбин. — Многие из них говорят на русском, их друзья и родственники живут в России, до пандемии они ездили туда в гости и по делам. Несмотря на все сложности, нервозность и очень непростые расклады в Сирии, антироссийских настроений в израильской армии нет как на уровне рядового состава, так и на уровне генералитета».

«Люди как раз опасаются и не хотят возможных эксцессов с русскими. Не потому что боятся сражаться с ними, а потому что не считают русских врагами. В регионе у Израиля достаточно других врагов», — заключил Лейбин.

Андрей Веселов