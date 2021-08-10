Миссия ООН призвала немедленно остановить насилие в Афганистане

Кабул. 9 августа. ИНТЕРФАКС - Специальный представитель и глава Миссии ООН по содействию в Афганистане Дебора Лайонс обратилась к президенту республики Ашрафу Гани с призывом немедленно остановить насилие в стране.

"Сегодня было обращено внимание на предотвращение дальнейшего ужасного вреда афганскому гражданскому населению в результате нападений на города", - говорится в сообщении Миссии ООН.

Отмечается что "по мере того, как талибы (боевики движения "Талибан", запрещенного в РФ - ИФ) продолжают наступление на города в Афганистане, наблюдается шокирующий рост убийств и ранений".

"ООН призывает немедленно прекратить нападения. Афганские лидеры должны активизировать усилия, чтобы действовать солидарно, чтобы положить конец конфликту", - говорится в сообщении, опубликованном в понедельник вечером на сайте организации.